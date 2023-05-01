سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

انتزاع طفل مسلم من عائلته يثير ضجة في ألمانيا والشرطة الألمانية تتحفظ على السبب

سامر باطر by سامر باطر

انترعت الشرطة الألمانية طفلاً مسلماً بالقوة من أسرته لوضعه في دار رعاية، وتسببت لقطات الفيديو بضجة كبيرة أجبرت السلطات علىإصدار بيان ألمحت فيه إلى وجود أسباب لأخذ الطفل من أهله لكنها لم توضحها بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

يأتي ذلك بعد تعرض السلطات الألمانية لانتقادات شديدة منذ انتشار مقطع فيديو أظهر طفلاً مهاجراً مسلماً يُبعد قسراً من عائلته في مدينة بريمرهافن.

وأظهر مقطع الفيديو ، الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، رجال الشرطة ووكالة حماية الطفل يدخلون منزلاً ويأخذون بالقوة طفلاً صغيراً من عائلته ، بينما كان الطفل الخائف يبكي طلباً للمساعدة ويحاول مقاومة الضباط.

وشوهد أفراد الأسرة وهم يصرخون على الضباط ، ويخبرونهم أن الصبي الصغير يعاني من بعض المشاكل الصحية وأنه متضايق وأنه لا داعي لإبعاده عنهم.

ولكن تم سماع أحد ضباط الشرطة وهو يخبر الأسرة أن القرار صدر عن المحكمة ومكتب رعاية الشباب (Jugendamt) ، وأنهم كانوا هناك لتنفيذ أمر المحكمة. انتقد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الشرطة لسوء السلوك واتهموا مكتب رعاية الشباب بأخذ أطفالهم من والديهم ظلما. وأكدت شرطة بريمرهافن أن الحادث وقع هذا الأسبوع ، لكنها زعمت أن الفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مع “مزاعم كاذبة” حول أسباب هذا الإجراء. وقالت الشرطة في بيان يوم السبت “يظهر الفيديو قسما صغيرا من إجراء أمرت به المحكمة لرعاية طفلين.” “إن رعاية الأطفال هو دائمًا الملاذ الأخير ، ولا يحدث إلا لأسباب جدية. لا يمكننا تقديم أي تفسيرات إضافية حول أساس هذا القرار لحماية الأسرة والأطفال “. في وقت سابق ، ادعى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة أخذت الطفل من عائلته المسلمة “بعد أن أفادت مدرسته بأن الأسرة كانت تعلم الطفل أن المتحولين جنسياً ومثليي الجنس والمتحولين جنسياً أمر غير مقبول في الإسلام”. ولم يرد مكتب رعاية الشباب في بريمرهافن على الفور على طلبات التعليق.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...