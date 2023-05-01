انتزاع طفل مسلم من عائلته يثير ضجة في ألمانيا والشرطة الألمانية تتحفظ على السبب

انترعت الشرطة الألمانية طفلاً مسلماً بالقوة من أسرته لوضعه في دار رعاية، وتسببت لقطات الفيديو بضجة كبيرة أجبرت السلطات علىإصدار بيان ألمحت فيه إلى وجود أسباب لأخذ الطفل من أهله لكنها لم توضحها بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

يأتي ذلك بعد تعرض السلطات الألمانية لانتقادات شديدة منذ انتشار مقطع فيديو أظهر طفلاً مهاجراً مسلماً يُبعد قسراً من عائلته في مدينة بريمرهافن.

وأظهر مقطع الفيديو ، الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، رجال الشرطة ووكالة حماية الطفل يدخلون منزلاً ويأخذون بالقوة طفلاً صغيراً من عائلته ، بينما كان الطفل الخائف يبكي طلباً للمساعدة ويحاول مقاومة الضباط.

وشوهد أفراد الأسرة وهم يصرخون على الضباط ، ويخبرونهم أن الصبي الصغير يعاني من بعض المشاكل الصحية وأنه متضايق وأنه لا داعي لإبعاده عنهم.

الشرطة الألمانية تنتزع طفلاً مسلماً بالقوة من أسرته لوضعه في دار رعاية.. والسلطات تصدر بياناً بشأن الأسباب #ألمانيا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/SPj247DwR9 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 30, 2023

ولكن تم سماع أحد ضباط الشرطة وهو يخبر الأسرة أن القرار صدر عن المحكمة ومكتب رعاية الشباب (Jugendamt) ، وأنهم كانوا هناك لتنفيذ أمر المحكمة. انتقد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الشرطة لسوء السلوك واتهموا مكتب رعاية الشباب بأخذ أطفالهم من والديهم ظلما. وأكدت شرطة بريمرهافن أن الحادث وقع هذا الأسبوع ، لكنها زعمت أن الفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مع “مزاعم كاذبة” حول أسباب هذا الإجراء. وقالت الشرطة في بيان يوم السبت “يظهر الفيديو قسما صغيرا من إجراء أمرت به المحكمة لرعاية طفلين.” “إن رعاية الأطفال هو دائمًا الملاذ الأخير ، ولا يحدث إلا لأسباب جدية. لا يمكننا تقديم أي تفسيرات إضافية حول أساس هذا القرار لحماية الأسرة والأطفال “. في وقت سابق ، ادعى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة أخذت الطفل من عائلته المسلمة “بعد أن أفادت مدرسته بأن الأسرة كانت تعلم الطفل أن المتحولين جنسياً ومثليي الجنس والمتحولين جنسياً أمر غير مقبول في الإسلام”. ولم يرد مكتب رعاية الشباب في بريمرهافن على الفور على طلبات التعليق.