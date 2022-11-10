انتخاب ميت.. بنسلفانيا تصوّت لصالح “ديلوكا” أقدم نوابها رغم وفاته (فيديو)

أعاد الناخبون الامريكيون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس انتخاب السيناتور أنتوني ديلوكا رغم وفاته في التاسع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وكشفت موقع ” The Washington Examiner” الأمريكي أن النائب الديمقراطي المتوفى ديلوكا، حصد أكثر من 85% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا، فيما حصل منافسه الديمقراطي كيونيا ليفينجستون على 14% من أصوات الناخبين في الولاية.





وعن سبب عدم استبدال النائب بمرشح آخر عقب وفاته أوضحت صحيفة “دايلي بيست” الأمريكية أن قرب الوقت الذي توفي فيه النائب ديلوكا في أكتوبر الماضي من موعد الانتخابات في 8 نوفمبر منع إمكانية إجراء أي تغييرات على بطاقات الاقتراع في بنسلفانيا.



وأبرزت تقارير إعلامية أمريكية تاريخ ديلوكا أقدم نواب الكونجرس الأمريكي والذي كان ممثلا عن ولاية بنسلفانيا لمدة قاربت 39 عاما.

وأوضحت أن النائب الديمقراطي رحل عن عمر يناهز 85 عامًا بسبب سرطان الغدد الليمفاوية، فيما يفترض أن يتم لاحقا إجراء انتخابات خاصة في الولاية لاختيار بديل للنائب الفائز المتوفي.

وأشاد الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا بنائبه المتوفي مبديا الحزن الشديد لفقدانه.

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