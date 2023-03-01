انتخاب أول سيدة في مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول

قام بنك أبوظبي الأول بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك مريم محمد سعيد حارب المهيري، التي تعتبر أول سيدة تشغل عضوية مجلس إدارة البنك، وهم:

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان وجاسم محمد بوعتابة الزعابي والدكتور سلطان أحمد الجابر والشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري ومريم محمد سعيد حارب المهيري ومحمد ثاني مرشد غانم الرميثي ومحمد سيف السويدي ووليد المقرب المهيري وحميد عبدالله الشماري وخليفة عتيق المزروعي.

وبعد إتمامهم لعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، سيغادر كل من: جاسم محمد الصديقي ومصبح هلال مصبح الكعبي وأندريه جورج صايغ.