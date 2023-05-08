انتخابات تركيا ودول أخرى تولد قلقا شديدا لدى مستثمري الأسواق الناشئة

تتسبب التحولات المحتملة في المشهد السياسي للأسواق الناشئة هذا العام بوضع المستثمرين في حالة توتر شديد، حيث تضيف سلسلة من الانتخابات المقبلة إلى الضغط على السندات والأسهم والعملات المتعثرة، وبعد أسبوع واحد يمكن أن يحدث زلزال اقتصادي في تركيا مع إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فيها إلى جانب انتخابات رئيسية أخرى في ما يقرب من اثني عشر دولة في جميع أنحاء العالم النامي مثل كل من باكستان وتايلاند والأرجنتين وبولندا لخوض الانتخابات.

تمثل هذه الانتخابات عوامل أخرى من التعقيد أمام الاستثمار في العالم النامي، حيث تستفحل حالة عدم اليقين السياسي بسبب المخاطر المرتبطة باتجاهات السياسة النقدية العالمية، ومخاوف النمو والقلق المصرفي في الدول الغنية.

وستجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في 14 مايو، ويتنافس فيها الرئيس رجب أردوغان عن «تحالف الجمهور» وكمال كليجدار أوغلو عن «تحالف الشعب»، ليقرر قرابة 64 مليون ناخب، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، من سيحكم تركيا في المرحلة القادمة.

في تركيا ، يواجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مجموعة موسعة من أحزاب المعارضة ، خسرت الليرة 4.1٪ هذا العام مقابل الدولار لتتراجع عن أداء معظم أقرانها في الأسواق الناشئة.

أدت التوقعات بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة وتقلبات أعلى حول الانتخابات إلى قيام مجموعة سويس كوت بنك Swissquote Bank المصرفية وشركة سمسرة محلية واحدة على الأقل بالقول إنهم سيعلقون التداول على جميع أزواج عملات الليرة التركية لعدة أيام.

تعكس الخطوات قلقًا عميقًا بشأن التقلبات الجامحة غير المتوقعة في الأسواق التركية بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات.

ارتفع التقلب الضمني لليرة مقابل الدولار لمدة شهر واحد إلى أعلى مستوى في أكثر من عام الأسبوع الماضي.

كما أن المخاطر كبيرة أيضًا في الأرجنتين ، التي من المقرر أن تختار رئيسها القادم في أكتوبر.