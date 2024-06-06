تنطلق اليوم ولمدة أسبوع، من 6 إلى 9 يونيو الجاري، واحدة من أكبر الانتخابات في العالم، وسيتوجه 373 مليون ناخب محتمل في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي للتصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في دورته العاشرة والذي قد يبدل سياسته إزاء قضايا تتراوح بين الحربين في أوكرانيا وغزة إلى الهجرة وتغير المناخ.

ويتوجه الناخبون في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى صناديق الاقتراع من اليوم الخميس إلى الأحد لانتخاب 720 عضوا في البرلمان، الذي سيلعب دورا حاسما في تشكيل الأولويات والاتجاه السياسي للكتلة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتوقع استطلاعات الرأي صعود الأحزاب اليمينية المتشددة في عدد من البلدان، وهو ما قد يكون له آثار طويلة المدى على القارة.

ونقلت أ ف ب أن مراكز الاقتراع في هولندا افتتحت الانتخابات اليوم الخميس مما يمثل انطلاق انتخابات تستمر أربعة أيام عبر الاتحاد الأوروبي لاختيار 720 نائباً للبرلمان الأوروبي.

ودعي الأوروبيون البالغ عددهم 370 مليوناً للإدلاء بأصواتهم في وقت يتسم بعدم يقين جيوسياسي للكتلة، وستصوت معظم الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي الأحد.

يتشكل البرلمان الأوروبي من سبعة أحزاب، أهمها حزب الشعب الأوروبي (EPP) يحتل أكبر عدد من المقاعد بـ 177 مقعدا، يليه التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بـ 140 مقعداً، وحزب تجديد أوروبا بـ 102 مقعدا، ويستحوذ كل من حزب الخضر الأوروبي والمحافظون والإصلاحيون الأوروبيون ومجموعة الهوية والديمقراطية، واليسار في البرلمان الأوروبي، أقل من مائة مقعد لكل منها.

(الأحزاب الرئيسة في البرلمان الأوروبي)

تقام الجمعة في أيرلندا، والسبت في كلّ من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا في حين يصوّت الناخبون في إيطاليا والتشيك على مدى يومي 7 و8 يونيو الجاري، ثم تنعقد الانتخابات في بقية دول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد المقبل.

(خارطة تحدد بالألوان تواريخ الانتخابات في كل بلد أوروبي)