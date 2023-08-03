انتحار 9 مصريات بسبب كابوس الثانوية العامة

انتحرت 9 طالبات مصريات بعد رسوبهن في شهادة الثانوية العامة 2023 التي أعلن عن نتائجها خلال اليومين الأخيرين أو بسبب حصولهن على درجات متدنية لا تناسب طموحهن.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم” إنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أقدم 9 طالبات على التخلص من حياتهن، بسبب الرسوم في بعض المواد، أو حصولهم على درجات سيئة لا تؤهلهم للالتحاق في الكليات التي يرغبون الالتحاق بها.

وفي محافظة سوهاج، لقيت طالبة مصرعها، بتناول مادة سامة، بعد دقائق من ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، بسبب رسوبها في بعض المواد، تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجاري التأكد من سبب الوفاة.

وشهدت محافظة القليوبية إقدام أربع طالبات على التخلص من حياتهن بتناولهن حبة الغلة السامة في منطقة طوخ بمحافظة رسوبهن للدور الثاني، تم نقلهن إلى المستشفى في حالة حرجة، وجار محاولات إسعافه، ومنطقة كفر شكر التابعة للمحافظة نفسها تناولت طالبة مبيداً حشرياً بعد حصولها على مجموع لا يوهلها إلى الكلية التي ترغب في الالتحاق بها.

انهارت الطالبة بسبب حصولها على معدل متدني في الثانوية العامة !



pic.twitter.com/2hTqELTplr — أحمد الرحيلي (@alruhaily_a) August 2, 2023

وفي القاهرة، قفزت طالبة من شرفة غرفة نومها بالطابق الثالث بمنطقة مدينة نصر، في محاولة للتخلص من حياتها خوفاً من النتيجة قبل إعلانها بساعات، وتم نقلها إلى المستشفى في محالة حرجة مصابة بعدة كسور متفرقة وسحجات متفرقة بجسدها، وأكدت التحريات أن الفتاة أصيبت بحالة خوف شديد مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، فأقدمت على الانتحار من شرفة منزلها.

وشهدت الشرقية ثلاث حالات انتحار بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تخلصت فتاة من حياتها داخل غرفة نومها بالشنق بعد رسوبها في امتحان الثانوية العامة خوفا من رد فعل أسرتها.

وفي الشرقية أيضاً داخل إحدى قرى مركز بلبيس، تخلصت فتاة من حياتها بعد رسوبهم في امتحان الصف الثالث الثانوي، أصيبت بإغماء بعد نتيجة رسوبها في إحدى مواد الثانوية، وفشلت كل محاولات إنقاذ حياتها.

وأرجع خبراء نفسيون إقدام الطلاب على الانتحار إلى الضغط النفسي من قبل الأهالي، بالإضافة إلى ضغوط الحياة التي زادت في الفترة الأخيرة بدرجات غير مسبوقة.

وطالب نشطاء كثيرون الدولة بوقف مأساة الثانوية العامة من خلال اتخاذ قرارات من شأنها وقف هذا الهلع بحيث لا تكون الثانوية العامة هي المحدد لمستقبل الطلبة.