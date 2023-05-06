انتحار ثاني مهندس برمجيات من مقر شركة غوغل

قفز مهندس برمجيات كبير في غوغل من من الطابق الرابع عشر في مقر شركة البحث العملاقة في تشيلسي بمدينة نيويورك، ولقي حتفه في وقت متأخر من يوم الخميس ، وفقا للسلطات ومصادر الشرطة. سقط الرجل البالغ من العمر 31 عامًا – والذي تم حجب اسمه في انتظار إخطار الأسرة.

وتعد هذه ثاني حالة انتحار لموظف في شركة غوغل في الأشهر الأخيرة. في فبراير ، قال المسؤولون إن جاكوب برات ، موظف غوغل البالغ من العمر 33 عامًا ، مات منتحرًا في مكان ليس بعيدًا عن نفس المكتب في مانهاتن.

يحصل ذلك في وقت تتعرض فيه الشركة لانتقادات بعد أن نال سوندار بيتشاي، رواتب ومكافآت ما مجموعها 226 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما سرّحت فيه الشركة أكثر من 12 ألف موظف وتنوي تقليص ما تقدمه للمتبقين، بداعي المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.