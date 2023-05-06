سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

انتحار ثاني مهندس برمجيات من مقر شركة غوغل

سامر باطر by سامر باطر

قفز مهندس برمجيات كبير في غوغل من من الطابق الرابع عشر في مقر شركة البحث العملاقة في تشيلسي بمدينة نيويورك، ولقي حتفه في وقت متأخر من يوم الخميس ، وفقا للسلطات ومصادر الشرطة. سقط الرجل البالغ من العمر 31 عامًا – والذي تم حجب اسمه في انتظار إخطار الأسرة.

وتعد هذه ثاني حالة انتحار لموظف في شركة غوغل في الأشهر الأخيرة. في فبراير ، قال المسؤولون إن جاكوب برات ، موظف غوغل البالغ من العمر 33 عامًا ، مات منتحرًا في مكان ليس بعيدًا عن نفس المكتب في مانهاتن.

يحصل ذلك في وقت تتعرض فيه الشركة لانتقادات بعد أن نال سوندار بيتشاي، رواتب ومكافآت ما مجموعها 226 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما سرّحت فيه الشركة أكثر من 12 ألف موظف وتنوي تقليص ما تقدمه للمتبقين، بداعي المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...