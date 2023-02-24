سامر باطر by سامر باطر

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انتحار الملياردير الأمريكي توماس لي في مكتبه بمنهاتن في نيويورك

سامر باطر by سامر باطر

توفي الملياردير توماس إتش لي ، الملياردير الذي كان رائدًا في ابتكار الاستثمارات في الأسهم الخاصة واستفاد من عمليات الاستحواذ من خلال شركة تحمل اسمه ، ولقي حتفه أمس متأثراً بجراحه التي أصابته بطلق ناري في مكتبه في مانهاتن صباح الخميس ، حسبما أفادت مصادر الشرطة لصحيفة نيويورك بوست.

كان توماس إتش لي البالغ من العمر 78 عاما، يركز على شركات قطاع الرعاية الصحية في استثماراته ؛واستجابت الشرطة على إخبارية من مكالمة طواريء في فيفث أفينيو لدى سماع صوت طلق ناري ، حيث يقع مكتب الشركة Thomas H. Lee Capital ، في الطابق السادس ، حوالي الساعة 11:10 صباحًا ، حسبما ذكرت مصادر الصحيفة، وأعلنت وفاة رجل الأعمال البالغ من العمر 78 عامًا في موقع الحادث.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...