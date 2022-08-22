انتاج أوبك+ يقل عن أهدافها لشهر يوليو

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين من أوبك قولهما إن انتاج أوبك + بلغ 2,892 مليون برميل يومياً أي دون أهدافها في تموز / يوليو ، حيث أعاقت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من قبل آخرين قدرتها على زيادة الإنتاج.

وقال المصدران إن الامتثال لأهداف الإنتاج بلغ 546% في يوليو، مقارنة مع 320% في حزيران / يونيو، عندما استقرت فجوة الإمدادات عند 2,84 مليون برميل يومياً.

واتفقت أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في كل من يوليو وآب / أغسطس، حيث قاموا بإلغاء ما يقرب من 10 ملايين برميل يومياً من التخفيضات المطبقة في أيار / مايو 2020 لمواجهة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة هذا الشهر على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل أخرى في أيلول / سبتمبر، تحت ضغط من كبار المستهلكين بما في ذلك الولايات المتحدة التي تحرص على تهدئة الأسعار.

ويُعتقد أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط تتمتعان ببعض الطاقة الفائضة وبالتالي القدرة على زيادة الإنتاج.

وقد وصلت الطاقة الفائضة في إنتاج النفط العالمي، التي تتركز بشكل أساسي في البلدين المنتجين الخليجيين، بالفعل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.