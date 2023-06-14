كيف يمكن للشركات التعاون والابتكار لخفض انبعاثات الكربون

فيكاس دول، نائب رئيس إدارة المنتجات الهندسية لدى “آسبن تكنولوجي” ، تركز الشركات كثيفة الأصول في جميع أنحاء العالم على مواجهة ما يعرف بالتحدي المزدوج، وهو تلبية الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية نتيجة التزايد المستمر لعدد السكان مع زيادة مستويات المعيشة، دون التهاون و المساس بأهداف الاستدامة.

الأمر الذي يتطلب توازناً دقيقاً بين التميز التشغيلي وحماية البيئة. إن تحقيق هذا التوازن أمر ملح بشكل متزايد نتيجة لضغوط المستثمرين والسوق المالية والمجتمعية المستمرة على الشركات عبر الصناعات كثيفة الأصول إلى زيادة حاجة الشركات إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية بسرعة.

إن قواعد الإفصاح عن مخاطر تغير المناخ المقترحة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن مخاطر تغير المناخ للشركات الأمريكية المدرجة في البورصة ومتطلبات الصفقة الخضراء الأوروبية للحد من الانبعاثات الكربونية، والطلبات من مجتمع الاستثمار وجماعات الضغط البيئية لإعداد التقارير القابلة للتدقيق، دفعت بتخفيف الانبعاثات الكربونية إلى دائرة الضوء مجدداً.

لذا فإن تقنيات احتجاز الكربون هي المفتاح لهذا، كونها عامل مهم في الحد لما يقارب 20٪ من الانبعاثات الكربونية المطلوب تحقيقها على مستوى العالم، ويأتي احتجاز الكربون على نوعين:

أولاً، إزالة و احتجاز الكربون من نقطة المصدر ثاني أكسيد الكربون من خلال عمليات المعالجة الكيميائية، سواءً من غازات المداخن الصناعية أو عمليات توليد الطاقة.

ثانياً، عن طريق الالتقاط المباشر لثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي عن طريق تحريك كميات كبيرة من الهواء عبر أنظمة التقاط الكربون وازالته.

وازداد عدد مشاريع احتجاز الكربون في جميع أنحاء العالم، من خلال 35 منشأة تجارية بما في ذلك العديد من المنشآت في أوروبا قيد التشغيل أو قيد الإنشاء، وأكثر من 200 مشروع آخر قيد التطوير. علاوةً على ذلك، وجد استطلاع للرأي أجرته “آسبن تِك” في يونيو 2021 شمل 186 شركة في مجال النفط والكيماويات والصناعات ذات الصلة أن ما يقرب من نصف هذه الشركات تخطط خطة للاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوفر الشراكة الأخيرة بين “آسبن تِك” و أرامكو السعودية، إحدى شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة، مثالاً آخر على الابتكار التعاوني في العمل. حيث يعتمد الحل الجديد على التكنولوجيا التي طورتها أرامكو بالتعاون مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST). رخصت شركة أرامكو السعودية للتقنيات (SATC)، إحدى الشركات الفرعية لأرامكو السعودية، التكنولوجيا لصالح “آسبن تِك” كجزء من قدرتها الأوسع لتحسين الحد من انبعاثات الكربون.

وسيهدف المشروع إلى معالجة و تحديد أكثر المسارات الواعدة لاحتجاز الكربون واستخدامه من خلال النظر في الوقت نفسه في الاقتصاد، وتصميم العمليات وقيودها لخفض ثاني أكسيد الكربون. الهدف من هذا الابتكار هو تمكين الشركات من اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة لدعم تبني استراتيجيات إدارة الكربون التي تعمل على تحسين وتسريع العمليات المستدامة. كما توضح اتفاقية “آسبن تك” مع “أرامكو السعودية” أهمية تعاون مبتكري التكنولوجيا معاً لمواجهة أكبر التحديات التي تواجهها البشرية جمعاء من أجل ضمان مستقبل مستدام. كون هذه التقنية تهدف إلى مساعدة الشركات على تقييم الفرص المحتملة والحلول المبتكرة الجديدة بسرعة التي تخفف من آثار الكربون مع ضمان الربحية.