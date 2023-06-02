تحذير من امطار غزيرة على مناطق المملكة العربية السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف.

ويتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وتكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ويتوقع المركز ان تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساءً.