ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدوللياقة بدنيةمجتمع

امرأة مصرية توصي ابنائها في حال وفاتها بأمر غريب، وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعربت امرأة مسنة تدعى أم هاشم، أكبر مشجعة لنادي الزمالك المصري، عن حبها وانتمائها الكبير للقلعة البيضاء، وانها اوصت ابنائها في حال وفاتها أن تلف بعلم نادي الزمالك، ووجهة اللوم للاعب إمام عاشور على تركه النادي، قائلة: كفاية كنا بنحبه.. وهو خنا.. ونادي الزمالك نادي كبير وهو اللي خسر لأن ما فيش نادي زيه.

وقالت المرأة المسنة أم هاشم، أكبر مشجعة لنادي الزمالك،  إنها بدأت في تشجيع النادي وهي بعمر 8 سنوات، وطوال تلك الأعوام وهي تؤازر وتشجع الفارس الأبيض، موضحة أنها تصاب بالسعادة الكبيرة في حالة فوزه، أما في حال الخسارة فإنها تشعر بالحزن الكبير.

وكشفت المرأة المسنة أم هاشم، أكبر مشجعة لنادي الزمالك، عن وصيتها لأبنائها حال وفاتها وهي أن تلف بعلم نادي الزمالك، ويصلى عليها وتخرج من مسجد الحامدية الشاذلية بجوار النادي، مضيفة أنها أوصت كذلك في حال أتيحت لهم الفرصة بسير الجنازة داخل النادي.

وأكدت المرأة أن زوجها الراحل كان محبا ومشجعا لنادي الزمالك، مؤكدة أنه عندما تقدم لخطبتها وافقت على الفور بعد علمها بحبه للزمالك.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا