امرأة مصرية توصي ابنائها في حال وفاتها بأمر غريب، وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

أعربت امرأة مسنة تدعى أم هاشم، أكبر مشجعة لنادي الزمالك المصري، عن حبها وانتمائها الكبير للقلعة البيضاء، وانها اوصت ابنائها في حال وفاتها أن تلف بعلم نادي الزمالك، ووجهة اللوم للاعب إمام عاشور على تركه النادي، قائلة: كفاية كنا بنحبه.. وهو خنا.. ونادي الزمالك نادي كبير وهو اللي خسر لأن ما فيش نادي زيه.

وقالت المرأة المسنة أم هاشم، أكبر مشجعة لنادي الزمالك، إنها بدأت في تشجيع النادي وهي بعمر 8 سنوات، وطوال تلك الأعوام وهي تؤازر وتشجع الفارس الأبيض، موضحة أنها تصاب بالسعادة الكبيرة في حالة فوزه، أما في حال الخسارة فإنها تشعر بالحزن الكبير.

وكشفت المرأة المسنة أم هاشم، أكبر مشجعة لنادي الزمالك، عن وصيتها لأبنائها حال وفاتها وهي أن تلف بعلم نادي الزمالك، ويصلى عليها وتخرج من مسجد الحامدية الشاذلية بجوار النادي، مضيفة أنها أوصت كذلك في حال أتيحت لهم الفرصة بسير الجنازة داخل النادي.

وأكدت المرأة أن زوجها الراحل كان محبا ومشجعا لنادي الزمالك، مؤكدة أنه عندما تقدم لخطبتها وافقت على الفور بعد علمها بحبه للزمالك.