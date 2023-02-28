أكد تقرير أن امرأة سعودية سرقت من خالها أكثر من 250 مليون ريال (67 مليون دولار) بعد أن شاركها رسالة نصية لحساب “أبشر” الإلكتروني.

وقال المحامي محمد الضبعان لبرنامج “النقطة العمياء” الذي تبثه قناة “السعودية” الرسمية إن أحد رجال الأعمال وارث مبالغ كبيرة طلبت منه ابنة شقيقته أن يعطيها رقم سري لتغيير رقم الجوال في أبشر وبدأوا في إصدار سندات تنفيذية عليه بأكثر من 250 مليون ريال ونفذت كلها في أقل من أسبوع”.

المحامي محمد الضبعان لبرنامج النقطة العمياء:

– امرأة تسرق 250 مليون ريال من أحد أقاربها بعد أن شاركها الرسالة النصية لحساب أبشر.



pic.twitter.com/f4mOKk1CUz — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) February 28, 2023

وأضاف “اليوم إذا لم ينتبه كل إنسان إلى طريقة استخدام التقنية يمكن أن يكون مشاكل كبيرة وخسائر كبيرة نتيجة الثقة والخطأ في استخدام التقنية”.

وأوضح أن “النقطة العمياء هي أن رجل الأعمال لم ير أن الرقم السري يجب عدم إعطائه لأي أحد إلا في حال تأكدت لماذا هذا الرقم السري وما هي الخدمة المطلوبة، لأن التقنية تعطيك رسائل مسبقة لماذا تريد.. بعمرك لا تعط رقم سري”.

وأضاف “السند لأمر تنفيذي هو ورقة مالية رسمية مصرفية تصدر عن النظام الإلكتروني ولا يمكن تزويره لذلك لا يمكن الطعن بتزويره فهو سند لأمر حقيقي إلكتروني موثوق”.

وأبشر، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم، مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويرتبط البرنامج بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، ويخدم ملايين المشتركين ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية على مدار 24 ساعة يومياً.

وتحذر منصة أبشر الإلكترونية المستفيدين من خدماتها بين الحين والآخر من محاولات التحايل عليهم من جهات وأشخاص بإرسال روابط مشبوهة أو توجيه دعوات عبر رسائل البريد الإلكتروني بتحديث بيانات وطلب معلومات تدعي ارتباطها بالمنصة.

وقالت أبشر، يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، إن الوصول إلى المنصة يتم فقط من خلال الرابط الرسمي ABSHER.sa أو من خلال التطبيق الرسمي.

#لا_يستغلونك ، ننوه بالدخول إلى منصة أبشر يكون فقط من خلال الموقع الرسمي https://t.co/SNpBew6YZq أو عبر التطبيق الرسمي، ويجب تجاهل الرسائل الاحتيالية والروابط الوهمية.#خلك_حريص pic.twitter.com/4nChgLPI05 — أبشر (@Absher) January 29, 2023

وحظيت قصة رجل الأعمال السعودي بمتابعة واسعة عبر تويتر، ونشرها حساب “وش سالفة الهاشتاق؟” الذي يتابعه مئات آلاف السعوديين.