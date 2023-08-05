فيديو، امرأة تحرق نسخة من المصحف الشريف بظل حماية من الشرطة السويدية

أحرقت امرأة أفيد بأنها من الجنسية الإيرانية نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم، في أحدث اختبار لقوانين حرية التعبير في البلاد التي تسمح بإتلاف الكتب المقدسة.

وتظهر اللقطات بهرامي مرجان، تقف على أحد الشواطئ، وتعمل على إشعال النار داخل حفرة، وسط جدال مع متظاهرين تجمعوا في المنطقة المجاورة قبل إلقاء القرآن في النيران.

وحسب المعلومات، حصلت مرجان على تصريح لحرق القرآن، بينما أحاطها رجال الشرطة.

وفي وقت سابق اقدم لاجئ عراقي سلوان موميكا على احراق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

ومنذ ايام خرج سلوان موميكا بفيديو وقال ان السلطات السويدية ستسلمه للعراق.

ووجدت السويد نفسها في بؤرة اهتمام دولي في الأسابيع الأخيرة بعد تدنيس وحرق نسخ من المصحف.

وبالإضافة إلى طلبات حرق المصحف، هناك أيضا العديد من طلبات حرق كتب دينية أخرى مثل العهد الجديد والعهد القديم، ما دفع الكثيرين إلى انتقاد السويد.