امتحان صعب لمانشيني والسعودية أمام كوريا الجنوبية

يقف الإيطالي روبرتو مانشيني أمام ثاني امتحان له على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، عندما يواجه مساء اليوم الثلاثاء منتخب كوريا الجنوبية بقيادة نجم ألمانيا السابق يورغن كلينسمان، على ملعب “سانت جيمس بارك” في مدينة نيوكاسل الإنكليزية.

وكان مانشيني الذي تسلم مهامه نهاية آب/اغسطس الماضي قد خسر المباراة الأولى له مع الأخضر أمام كوستاريكا 1-3 قبل أيام، وذلك في اطار استعداداته لخوض غمار بطولة كأس آسيا المقررة مطلع عام 2024 في قطر.

ويأمل مانشيني بأن يكون السبب باخراج المنتخب السعودي من دوامة الهزائم التي رافقته في مبارياته الخمس الأخيرة.

واستقال مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي منتصف الشهر الماضي بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإخفاقات.

وتحت قيادته، الفترة من أيار/مايو 2018 إلى آب/أغسطس 2023، فازت إيطاليا بكأس أوروبا صيف 2021 وحققت سلسلة قياسية من 37 مباراة من دون هزيمة بين أيلول/سبتمبر 2018 وتشرين الأول/أكتوبر 2021، لكن رغم ذلك فشل بقيادة “الأزوري” إلى كأس العالم 2022 في قطر، ما أدى إلى غيابها للمرة الثانية على التوالي عن البطولة العالمية.