تنتهي اليوم مهلة التسجيل بالتأمين ضد التعطل عن العمل وقبل فرض الغرامات بحق غير المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أعلنت عن تأجيل احتساب الغرامة إلى 1 أكتوبر 2023 بدلاً من 1 يوليو، لإتاحة المجال للمواطنين والمقيمين المشمولين في النظام للتسجيل والاستفادة من مزاياه.

حيث يعتبر الاشتراك من مسؤولية الموظف وتبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك 400 درهم.

وزارة الموارد البشرية والتوطين، ذكرت أنه يمكن الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال سبع قنوات للاشتراك بالتأمين ضد التعطل عن العمل تشمل الموقع الإلكتروني www.iloe.ae، التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، أجهزة الخدمة الذاتية kiosk، مراكز خدمات رجال الأعمال، الأنصاري للصرافة، التطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك في الدولة، فواتير شركات الاتصالات.

التوجه لموقعها على الإنترنت ، https://www.iloe.ae ويظهر وقتها التأمين ضد التعطل عن العمل لشركات المناطق الحرة والشركات غير المسجلة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أصبح بإمكان الشركات ذاتها الاشتراك بالتأمين نيابة عن الموظفين، ولدى زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كشفت آخر إحصائيات الوزارة عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء تطبيقه في 1 يناير 2023 ولغاية 25 سبتمبر 2023.



ومن المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم في 1 أكتوبر المقبل بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين سواء من العاملين في… pic.twitter.com/wPrQ12HjOl — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) September 27, 2023