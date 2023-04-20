سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

اليوم فقط، خصم 60% على أسعار تذاكر طيران السعودية إلى وجهات عديدة

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت الخطوط السعودية عن تخفيضات موسم العيد بخصم من 60٪ على تذاكر الرحلات إلى دبي ولندن ونيويورك ومانيلا وغيرها لمدة 48 ساعة تشمل أيضا أسعار تذاكر الطيران إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا .

ويتوجب شراء التذاكر يومي 19 أبريل أو 20 أبريل ، رغم أنها صالحة للسفر في أي وقت خلال شهر مايو من هذا العام.

تشمل خصومات التذاكر الرحلات الجوية من المملكة إلى كل من:

  • بانكوك
  • دبي
  • فرانكفورت
  • سيول
  • نيويورك
  • كوالا لمبور
  • لوس أنجلوس
  • لندن
  • مانيلا
  • زيورخ

يمتد العرض ليشمل رحلات العودة من المملكة العربية السعودية فقط وهو لركاب الدرجة السياحية . وتواصل الخطوط السعودية بتوسيع عملياتها وقائمة الوجهات المتاحة. وفي الربع الأول من عام 2023 ، شهدت أعداد المسافرين الدوليين زيادة بنسبة 94٪ مقارنة بالعام السابق ، حيث نقلت المزيد من السياح إلى المملكة وحول العالم. وعلى الصعيد الدولي ، قامت شركة الطيران بتشغيل أكثر من 18300 رحلة بزيادة قدرها 40 في المائة وسجلت 87300 ساعة طيران بزيادة قدرها 55.2 في المائة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...