اليوم وبدون فيروز، افتتاح معرض دمشق الدولي أحد أقدم معارض الشرق الأوسط الدولية

يفتتح اليوم معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، وصرح المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، أنه من المتوقع مشاركة 850 شركة محلية وأجنبية من 22 دولة في معرض دمشق الدولي الذي يقام في الفترة بين 27 أغسطس/ آب إلى 5 سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي حديثه للأناضول الاثنين، قال حمزة إن معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 يقام لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وأوضح أن المعرض يستعد لأكبر مشاركة له منذ انطلاقه عام 1954، حيث من المتوقع مشاركة 850 شركة محلية وأجنبية من 22 دولة في مقدمتها السعودية وتركيا. وأضاف أنه من المتوقع مشاركة 80 شركة من السعودية وأكثر من 40 شركة تركية حتى الآن. وذكر أن 225 شركة أجنبية و625 محلية ستعرض منتجاتها في اليوم الأول من المعرض. وأشار إلى أن المعرض سيضم فعاليات في قطاعات الأغذية والتكنولوجيا والبناء والكيماويات بالإضافة إلى الفن والثقافة. ولفت حمزة إلى أن المعرض سيشهد ندوات ومنتديات اقتصادية وسيتضمن برامج تفاعلية بين وزيرين سوريين مع الجمهور.

تاريخ المعرض العريق

يذكر أن معرض دمشق الدولي تأسس عام 1954، وهو من أقدم وأعرق المعارض الدولية في الشرق الأوسط وكان يجمع دول العالم فمن أجنحة الاتحاد السوفياتي حتى جناح الصناعات الدولية إلى جناح الولايات المتحدة الأمريكية. يقام المعرض سنويًا، ويعتبر نافذة سوريا الاقتصادية على العالم. يهدف إلى تعزيز التجارة والتبادل الاقتصادي والثقافي بين سوريا ودول العالم. منذ انطلاقه، استقطب المعرض مئات الشركات المحلية والدولية، وأصبح منصّة للتعريف بالمنتجات والصناعات السورية، وكذلك ساحة لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية. حفلات الفن في معرض دمشق الدولي كانت جزءًا أساسيًا من فعالياته، حيث تحوّل المعرض منذ الخمسينيات إلى منصة ثقافية وفنية جمعت كبار الفنانين العرب، وفي مقدمتهم السيدة فيروز التي ارتبط اسمها بتاريخ المعرض بشكل كبير.

غنته فيروز

غنت الفنانة فيروز للمعرض بأغنية “خذني بعينيك”، حيث تقول: “شآم أهلوك أحبابي وموعدنا، أواخر الصيف آن الكرم يعتصر.” وعلى مدار سنوات طويلة منذ الخمسينيات، كانت فيروز تغني على مسرح المعرض في أواخر كل صيف أغانيها التي تصف دمشق وسوريا. غنّت فيروز على مسرح المعرض بشكل متكرر منذ أواخر الخمسينيات وحتى أواسط السبعينيات، وقدّمت أعمالها بتعاون مع الأخوين رحباني، مما جعل لحفلاتها طابعًا استثنائيًا أصبح جزءًا من ذاكرة السوريين وثقافتهم الموسيقية. كانت حفلاتها تتميز ببرامج فنية غنية شملت أشهر أغانيها مثل “شآم أهلوك”، “يا شام”، “عالصالحية”، “بردى بردى” و”يا نسيم الدجى”.موعد إقامة المعرض في أواخر الصيف ارتبط بأجواء أغاني فيروز، ووصلت حفلاتها إلى حد أنها تحوّلت إلى حدث أكبر من الفعالية التجارية نفسها، إذ كانت تحتشد الجماهير خصيصًا لسماعها، وجرى إطلاق العديد من أغانيها الجديدة من خلال هذا الحدث. آخر حفلات فيروز في المعرض كانت في السبعينيات، وتحديدًا عام 1976 كان ظهورها الفني قبل الأخير ضمن فعالياته.هكذا باتت حفلات فيروز بعمقها وأصالتها جزءًا من ذاكرة معرض دمشق الدولي وكل الاحتفاء الفني الذي رافقه عبر عقود. وظل المعرض واجهة اقتصادية وثقافية لسوريا، ونقطة التقاء للشعوب والشركات الباحثة عن فرص تعاون وشراكة في قلب الشرق الأوسط. على مدى عقود، لم يقتصر المعرض على الجانب الاقتصادي فقط، بل تحول إلى مهرجان شامل، يجمع بين الأنشطة التجارية والفنية والترفيهية، حيث كان يستضيف حفلات غنائية، وعروضًا فنية متنوعة، مما جعله حدثًا ينتظره السوريون سنويًا. موقعه التقليدي كان في ساحة الأمويين ثم انتقل لاحقًا إلى مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي، بمساحة أكبر وبنية تحتية متطورة.

استلهم معرض دمشق الدولي فكرة المعارض الدولية العالمية (إكسبو) من حيث الشكل والمضمون، وسعى منذ تأسيسه عام 1954 لجمع دول متعددة وتبادل المعرفة والعلاقات التجارية، لكن دون أن يكون له ارتباط تنظيمي أو تنافسي مع مجلس المعارض العالمية (BIE) الذي يشرف على معارض World Fair وهو الجهة الرسمية التي تنظم معارض إكسبو العالمية.