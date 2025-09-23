اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية فخر الانتماء ومسيرة البناء

اليوم 23 سبتمبر هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ويُحتفل به سنويًا بذكرى توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في عام 1932م. هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تجسيد لمسيرة تاريخية حافلة بالبناء والتنمية، وانتقال من التفرق إلى الوحدة. تحت شعار “عزنا بطبعنا” هذا العام، تعكس المملكة اعتزازها بهويتها الأصيلة وقيمها الراسخة التي أرساها المؤسس.

من التشتت إلى الوحدة: مسيرة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود كانت الجزيرة العربية قبل توحيدها تعاني من التناحر وشظف العيش، حتى جاء الملك عبدالعزيز ليغير مسار التاريخ. بدأ ملحمته البطولية باستعادة الرياض عام 1902م، وهو الحدث الذي شكل نقطة الانطلاق لتأسيس الدولة السعودية الحديثة. بفضل حكمته وقدرته على توحيد القلوب والعقول، تمكن من جمع شتات البلاد، وإرساء دعائم الأمن والعدل، وتوحيد البلاد تحت اسم “المملكة العربية السعودية” استجابة لرغبة الشعب. كانت شخصية الملك عبدالعزيز مزيجًا فريدًا من القوة والتواضع، حيث كان قريبًا من شعبه، محترمًا للعلماء، ومتبنيًا لسياسة الباب المفتوح التي أرست مبدأ الشورى والتلاحم بين القيادة والشعب. كما اهتم ببناء الدولة الحديثة، فبدأ بتنظيم شؤونها، وتوسعة الحرمين الشريفين، وفتح المدارس، وإنشاء المستشفيات. اكتشاف النفط في عام 1939م كان بمثابة دفعة قوية لهذه الجهود، حيث ساهم في تمويل مشاريع التنمية الشاملة التي حولت الصحراء إلى واحة من الازدهار.

قيادة حكيمة وتنمية مستدامة

سار ملوك المملكة العربية السعودية من بعد المؤسس على نفس النهج القويم، فواصل كل من الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، رحمهم الله، مسيرة البناء والتنمية. شهدت البلاد في عهودهم تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات، وتم إرساء مؤسسات الدولة الحديثة، وتوسعة الحرمين الشريفين، ودعم القضايا العربية والإسلامية. في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استمرت مسيرة الإنجازات بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. هذه الرؤية الطموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانة المملكة الدولية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

إنجازات حاضرة ومستقبل واعد

تواصل المملكة تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات. على الصعيد الدبلوماسي، استضافت الرياض قممًا دولية ومحادثات لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم، كما أطلقت التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مما يؤكد دورها المحوري في حل القضايا الدولية. وفي المجال الاقتصادي، أطلقت المملكة مشاريع عملاقة مثل قطار الرياض، واستراتيجية استدامة البحر الأحمر، ومجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، مما يعزز مكانتها ضمن أقوى 20 اقتصادًا عالميًا. رياضيًا، فازت المملكة باستضافة كأس العالم FIFA™ 2034، مما يعكس قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات العالمية. وفي مجال الابتكار والتقنية، حققت جوائز عالمية وتصدرت مؤشرات دولية في الأمن السيبراني وتنمية الاتصالات. اجتماعيًا وإنسانيًا، تواصل المملكة تقديم المساعدات الإغاثية للشعوب المحتاجة، وتدشين مبادرات نوعية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، ودعم الإسكان التنموي. يومنا الوطني ليس مجرد احتفال بالماضي، بل هو محطة لاستعراض الإنجازات الحالية، وتجديد العزم على مواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. ففي كل خطوة، تثبت المملكة أنها دولة لا تعرف حدودًا لطموحها، وأن عزها نابع من أصالتها وقيمها.