اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على أشهر أنواعها.. والإعدام من أغرب عقوباتها

اليوم العالمي للقهوة يقام في الأول من أكتوبر من كل عام، إنه يوم يجتمع فيه عشاق القهوة، ومحبوها للاحتفال بتنوع أصناف القهوة وتذوقها، وتعزيز التواصل والتفاعل بين عشاق القهوة حول العالم.

ويختلف موعد الاحتفال في الكثير من البلدان بيوم القهوة، ولكن في محاولة لتوحيد جميع هذه الاحتفالات في جميع أنحاء العالم، قررت منظمة القهوة الدولية، ورابطات البن، في مارس 2014 إطلاق أول يوم للقهوة في الأول من أكتوبر 2015 في ميلان، كجزء من معرض اكسبو 2015.

كم كوب قهوة يشربها العالم يومياً؟

يستهلك العالم يوميا قرابة 3 مليارات كأس من القهوة، وهو من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم.

وتعتبر القهوة هي بداية اليوم الحقيقي لمئات الملايين من الناس، لذا تقوم الكثير من المقاهي، ومواقع التجارة الإلكترونية بطرح الخصومات والعروض للاحتفال بهذا اليوم مع عشاق القهوة.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة فإن معدل الاستهلاك السنوي من القهوة حول العالم يقدر بحوالي 7 ملايين طن، ويتم احتسائها بطرق عدة سواء باختلاف المنطقة أو حتى في البلد ذاتها.

اليوم العالمي للقهوة

أشهر أنواع القهوة

مشروب القهوة، يُعد واحدًا من أقدم المشروبات في تاريخ البشرية، حيث ظهر منذ 1200 إلى 1300 عام.

ومن المعروف أن هناك أكثر من 70 دولة حول العالم تهتم بزراعة القهوة، وهناك 10 أنواع من البن مشهورة على مستوي العالم.

البن العربي أرابيكا “Arabica”

البن العربي، أو بمعنى أوضح القهوة العربية، تعتبر حبوب بن أرابيكا من أوائل أنواع البن التي تم اكتشافها، وتعتبر دولة اليمن هي الموطن الأصلي لهذا النوع، ثم تم نقلها وزرعها في دول مختلفة حول العالم من أجل تسهيل توفرها لجميع محبي القهوة.

يعرف بن أرابيكا بأنه أفضل نوع من أنواع البن تقريبًا، فهو ذات جودة عالية ومذاق مميز وهو الأكثر شهرة وطلبًا، حيث يَعتبر البعض أن عملية زراعة حبوب أرابيكا صعبة ومكلفة إلى حد ما، لهذا فإن سعرها أعلى من سعر أنواع البن الأخرى، ويقال أن حبوب أرابيكا تمثل من 60% إلى 70% من حبوب البن التي يتم إنتاجها حول العالم.

وتتميز قهوة أرابيكا بنكهتها الرقيقة وحموضتها المنخفضة، كما تنمو هذه الحبيبات على المرتفعات فوق مستوى سطح البحر، خاصة في الدول التي تكثر فيها الأمطار مثل البرازيل المعروفة بأنها المصدر الأكبر في العالم لحبوب أرابيكا في الوقت الحالي.

وأشهر الدول التي تشتهر بزراعة بن أرابيكا، هي إندونيسيا، والبرازيل، والهند، وكولومبيا، وإثيوبيا، وأوغندا.

ويرى البعض أن جودة مذاق قهوة ارابيكا تقل عند استخدامها في القهوة الباردة أو عند استخدامها مع الحليب.

بن روبوستا “Robusta”

تعتبر حبوب روبوستا ثاني أكثر أنواع البن شيوعًا في أوروبا، وإفريقيا، ودول الشرق الأوسط، وتشكل 30% من إنتاج العالم في محصول البن تقريبًا، ومن أكثر الدول التي تشتهر بزراعة بن روبوستا هي دولة فيتنام، حيث تنتج دولة فيتنام بن الروبوستا ذو المذاق الممتاز وتعتبر هي الموطن الأصلي لبن الروبوستا، كما تعتبر إحدى أكبر الدول في العالم التي تعمل في مجال تصدير محاصيل البن.

تنمو حبوب بن الروبوستا بشكل أفضل في السهول مع توفر المناخ الحار وهطول الأمطار غير المنتظم ويمكن أن تنمو على عدد من الارتفاعات أيضًا، كما يوجد العديد من الدول الأخرى بجانب فيتنام مشهورة بزراعتها مثل اندونيسيا، الهند، وأوغندا.

في حين أن تجار التجزئة يبيعون خلطات تحتوي على مزيج من حبوب روبوستا، وأرابيكا معًا، فإن معظم الناس يشترون حبوب البن روبوستا حيث تُباع بسعر أقل من الأرابيكا خاصة لأنها تحتوي على كمية كافيين أعلى بنسبة 50% من بن ارابيكا، ونسبة زيوت أقل مما يمنحها طعم أكثر مرارة، إضافة إلى نسبة مذاق حمضية قليلاً أكثر من الموجودة في حبوب أرابيكا، كما يتميز هذا الصنف بإحداث رغوة عند تحضير القهوة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين.

اليوم العالمي للقهوة

بن ليبيريكا “Liberica”

يُزرع هذا النوع من حبوب البن في الفلبين فقط، ويعتبر أقل شيوعًا مقارنة بباقي أنواع البن، يتميز برائحة الزهور والفواكه، ولكن ينتج عنها قهوة ممتلئة القوام لها نكهة دخانية خشبية.

بن إكسلسا “Exelsa”

يعتبر هذا النوع من حبوب القهوة نادر نسبيًا، حيث لا يشكل سوى نسبة قليلة من إنتاج البن في العالم، هذا وتشبه حبوب قهوة إكسلسا حبوب ليبيريكا، لكن نكهتها أكثر لاذعة وتميل إلى طعم الفواكه وبها نسبة كافيين أقل ويتم زراعتها في جنوب شرق آسيا.

بن بوربون “bourbon”

طور الرهبان الفرنسيون هذا النوع من حبوب البن، وينتج عنه نكهة فاكهة مع لمحة بسيطة من مذاق الكراميل الحلو الموجود في بعض أنواع القهوة الفرنسية، وتحظى حبوب بوربون بشعبية كبيرة في الأمريكيتين وفي جميع أنحاء إفريقيا، ويتم إنتاجها بكميات أكبر من الأنواع الأخرى من أشجار حبوب البن.

بن كاتيمور “Catimor”

تتم زراعة حبوب بن كاتيمور في السلفادور، ونيكاراغوا، والهند، وهي عبارة عن تهجين نوعين من حبوب البن مما يؤدي أحيانًا إلى إنتاج مذاق حامض وغير سار، ومع ذلك، إذا تمت معالجة الحبوب بشكل صحيح، يمكن تقليل هذه الصفات إلى حد ما.

بن الجيشا “Geisha”

يتم زراعة وإنتاج حبوب بن جيشا في وقتنا الحالي بشكل كبير، لأنها من انواع البن الناعمة التي تسمح بخلط ومزج العديد من النكهات معها من أجل إصدار أنواع القهوة المختلفة مما جعلها تحوز على إعجاب الكثيرين.

بن موكا (المخا) “Mocca”

تُزرع حبوب البن هذه الآن في اليمن، وهاواي، وهي منتج صغير بنكهة خفيفة من رقائق الشوكولاتة الحلوة التي يتم استخدامها في تحضير قهوة الموكا.

بن الجبل الأزرق الجامايكي “Jamaican Blue Mountain”

من بين جميع أنواع البن التي تتم زراعتها في جامايكا، ربما يكون هذا هو ألذ نوع، وتعد قهوة بلو ماونتين الجامايكية واحدة من أولى أنواع البن التي تم استخدامها وتحضيرها في الحضارة البشرية، وإذا كنت تبحث عن مذاق قهوة عالي الجودة، وقوي التأثير فهذا هو نوع البن المناسب لك فهي ذات مذاق معتدل حمضي، وخفيف ومتوازن النكهة.

بن كاتواي “Catuai”

تم تطوير حبوب قهوة كاتاواي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في البرازيل، ولها العديد من الصفات التي تميزها عن باقي أنواع البن البرازيلي فهي ذات مذاق حمضي وحلو قليلاً.

أبرز وأغرب 10 معلومات عن القهوة

ثاني أكبر سلعة تداولاً بالعالم

تعتبر حبوب القهوة ثاني أكبر سلعة يتم تداولها في العالم، بعد النفط الخام، ويتم استهلاك القهوة بكميات كبيرة، ما يجعلها المشروب المفضل بعد الماء، وتبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

البن يتناقص

أشارت دراسة نقلها موقع IADB، إلى أن المساحات المزروعة بالبن، تتناقص على مستوى العالم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليل المساحة المناسبة، لزراعة البن بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2050.

والأراضي الصالحة لزراعة البن حول العالم تسمى بـ”حزام حبوب البن” أو “حزام القهوة”، وهو المنطقة الواقعة بين مدارَيْ السرطان والجدي، حيث يتوفر المناخ الاستوائي المناسب لزراعتها.

وزير القهوة

في 2022، أعلن جيمس مارابيه، رئيس جمهورية غينيا الجديدة، تعيين وزير للقهوة، وهو بذلك يكون أول وزير للقهوة على مستوى العالم.

وقال رئيس غينيا الجديدة: لدينا أرض وشعبنا من المزارعين، لذا علينا تشجيع المواطنين على الانخراط في الإنتاج الزراعي، وفق ما نقلته عنه الصحف العالمية.

البن والألعاب الأولمبية

لم تكن البرازيل قادرة على تحمل تكاليف إرسال رياضييها إلى لوس أنجلوس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1932، لذلك قامت الحكومة بتحميلهم في سفينة مليئة بالبن، والتي تم بيعها في الطريق لتمويل رحلتهم.

أغلى أنواع البن

أغلى بن في العالم هي القهوة العاجية السوداء، ويمكن أن يصل سعرها إلى 1100 دولار للكيلوجرام الواحد، ويتم إنتاج هذا البن من كرز القهوة المهضوم جزئيًا والذي تأكله وتتبرزه الفيلة التايلاندية.

أكبر فنجان قهوة في العالم

بحسب موقع نسكافيه، فإن أكبر فنجان قهوة صنع في العالم يبلغ 22739 لترا، وصُنع في كولومبيا في الخامس عشر من يونيو 2019، وقد تطلب خمسين شخصا وأكثر من شهر لتحضيره، وحجز حاليًّا رقمًا قياسيًّا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

الزواج والطلاق بسبب القهوة

في القرن الخامس عشر، لعبت القهوة دورًا حيويًا في الزواج في تركيا، حيث كان يتم اختيار الزوجات المحتملات أو رفضهن بناءً على قدرتهن على صنع القهوة، ومع ذلك، كانت للمرأة اليد العليا بمجرد الزواج، إذا لم يقدم الرجل ما يكفي من القهوة لزوجته، فيمكنها استخدام ذلك كسبب للطلاق أيضا.

لا تطلب القهوة التركية في هذا البلد

تعد القهوة التركية عن طريق طحن حبوب البن بشدة، دون تصفيتها.

ويحب كثيرون من عشاق القهوة، أن يشربوا قهوتهم على الطريقة التركية، لكن هناك بلدا في هذا العالم تنكر تسمية القهوة التركية بهذا الاسم، ولا ترحب مقاهيها بالزبائن، الذين يطلبون القهوة التركية.

إنها أرمينيا، حيث سيرفض الندّل على الأغلب تقديم القهوة للزبون حال طلب “قهوة تركية”، بينما سيقدمونها بمنتهى السعادة إذا اسماها الزبون بـ”القهوة اليونانية”.

ويرجع ذلك إلى المجزرة التي لحقت بالأرمن في العام 1915 خلال عهد الدولة العثمانية، ومنذ ذلك التاريخ هناك علاقات متوترة بين أرمينيا وتركيا.

سريلانكا وزراعة البن

في عام 1869، كانت سريلانكا، وهي جزيرة صغيرة في جنوب شبه القارة الهندية، قوة عالمية في مجال زراعة البن، إذ كانت تنتج أكثر من 45 ألف طن سنويا.

لكن كل شيء تغير في ذلك العام عندما انتشر فطر هيميليا فاستاتريكس، وهو مرض يسبب صدأ أوراق البن، ويدمر مزارع البن، وفي أقل من 20 عامًا، قتل الفطر زراعة البن في سيريلانكا.

الإعدام عقوبة شرب القهوة

خلال عصر الإمبراطورية العثمانية في القرن السابع عشر، وتحديدًا في عصر السلطان مراد الرابع، تم حظر القهوة ومنع تداولها على المستوى العام وكان من يجاهر بشربها يعاقب بقطع رأسه، بدعوى أنها تؤثر على عقول الناس وتزيد غضبهم.

وبعد وفاة السلطان مراد خفف أخيه الفرمان، واكتفى بتغريم وجلد شارب القهوة.