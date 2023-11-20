اليوم العالمي للطفل.. فكرة “يونيسيف” من أجل مستقبل أفضل

تحتفل دول العالم، باليوم العالمي للطفل، في 20 نوفمبر من كل عام، للتوعية بحقوق الطفل، وطرق تربيتهم، لبناء عالم أفضل لهم.

ما هو اليوم العالمي للطفل؟

أطفال اليوم هم قادة الغد، والاحتفال باليوم العالمي للطفل هدفه التوعية بحقوق الأطفال، الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان العالم، وتختلف أوضاعهم بحسب الدول التي ينتمون إليها.

اليوم العالمي للطفل، هو يوم منظمة “اليونيسف” السنوي المخصص للعمل من أجل الأطفال، والتذكير بحقوق الطفل، للمساعدة في بناء مستقبل أفضل للجميع.

20% من يعيشون في مناطق نزاع

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل هذا العام، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، في مقال على موقع المنظمة بالإنترنت، إن الأطفال يعيشون في عالم يزداد عداء لحقوقهم، حيث يصل عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق نزاع، أو فارين منها إلى 400 مليون طفل، بنسبة 20% من أطفال العالم.

وأضافت، كما يمثل تغير المناخ، تهديدا وجوديا لصحة الأجيال المقبلة من الأطفال، حيث يعيش أكثر من بليون طفل في بلدان تواجه “خطرا مرتفعا جدا” من تأثيرات تغير المناخ، ما يعني أن نصف أطفال العالم قد يعانون ضررا يتعذر إصلاحه مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب.

أسباب اختيار 20 نوفمبر

اختارت منظمة اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، عام 1990، يوم 20 نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للطفل، لأنه تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل، عام 1959، وتاريخ اعتمادها لاتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، حيث صادقت عليها كل دول العالم، ما عدا أمريكا.

وقد أصبحت منظمة “اليونيسف”، جزءا دائما من الأمم المتحدة، عام 1953.

ماذا يعني الاحتفال باليوم العالمي للطفل؟

مظاهر الاحتفال باليوم العالمي للطفل، تختلف من دولة إلى أخرى علي مستوى العالم، ففي اليابان على سبيل المثال يحتفل بيوم الطفل 3 مرات في العام باحتفالات عامة في الشوارع بالزي الوطني، بينما في كولومبيا فيرتدي الأطفال أقنعة المهرجين.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، التي تصل نسبة الأطفال من سكانها إلى 39%، عن طريق فعاليات تنظم بالمولات التجارية وداخل المدارس، تتضمن فقرات متنوعة، مثل الرسم، وغيرها.

مَن هي الدول التي تحتفل به؟

استجابة لدعوة منظمة “اليونسيف”، تحتفل 190 بلدا، وإقليما في العالم، باليوم العالمي للطفل، في 20 نوفمبر من كل عام، لمناقشة حقوق الطفل، وطرق تعزيزها، وتطوير أساليب تربية الأطفال، لبناء عالم أفضل لهم.

كيف تحتفل مع طفلك؟

في هذا اليوم المميز يمكنك الاحتفال مع طفلك بفكرة من الأفكال التالية التي يمكن تنفيذها، لمنحه يوما لا ينسى.

– تزيين المنزل، واحضار الهدايا المحببة لطفلك.

– الحديث مع طفلك عن أمنياته، وأحلامه.

– اصطحاب طفلك لدار أيتام لمساعدة الأطفال المحتاجين فيه.

“يونيسف” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قالت منظمة “اليونيسف” قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر حسابها على موقع التواصل “إكس” بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، قبل 34 سنة، قطع قادة العالم وعدا للأطفال، وهو سنحافظ على سلامتكم، وسنحافظ على تعليمكم، وسنلتزم بحقكم بالتعبير عن آرائكم وإيصال أصواتكم.

وتابعت: “ندعو في اليوم العالمي للطفل لهذا العام، قادة العالم لتحقيق وعدهم بحماية حقوق كل طفل، في كل مكان”.

ما هي منظمة “اليونيسف”؟

منظمة “اليونيسف” هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهي تعمل لحماية حقوق الأطفال في كل مكان، وتصل إلى كل الأماكن الصعبة في العالم.

و”اليونيسف”، هي أحد أكبر مزودي اللقاحات في العالم، وهي تدعم صحة الأطفال وتغذيتهم، وتعمل على حماية الأطفال والمراهقين من العنف والاستغلال.

ومنحت منظمة “اليونيسف”، جائزة نوبل للسلام عام 1965، لتعزيزها الأخوة بين الدول، وهي تعمل في 190 بلدا وإقليما، وتركز جهودها على الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفا.

إعلان حقوق الطفل

حدد إعلان حقوق الطفل، حقوقه في التغذية الجيدة، والحماية، والرعاية الصحية، والتعليم، والمأوى، وقد اعتمدته الأمم المتحدة، عام 1959.

اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، عام 1989، وباتت أسرع اتفاقية من اتفاقيات حقوق الانسان، اعتمادا وأكثرها اتساعا.

ساهمت الاتفاقية، في تغيير الطريقة التي ينظر فيها إلى طريقة معاملة الأطفال، إلى بشر مستاوون لهم حقوق، وهو ما يظهر في القبول غير المسبوق للإتفاقية.

أخر دولة، صدقت علي الاتفاقية، هي الصومال عام 2015، لتصبح جميع دول العالم قد صدقت عليها باستثناء أمريكا.