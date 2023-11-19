اليوم العالمي للرجل… أهدافه وقصة الاحتفال

تحتفل أكثر من 80 دولة، باليوم العالمي للرجل في 19 نوفمبر من كل عام، اعترافا بدور الرجل في المجتمع، وتسليط الضوء على دوره في الحياة، ومشكلاته الصحية، والنماذج الإيجابية التي يجب أن يحتذي بها الرجال.

أهداف الاحتفال باليوم العالمي للرجل

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للرجل، حسب اللجنة المنظمة للاحتفال، إلى معالجة قضايا الشباب والكبار، وتشجيع الرجال على مناقشة العديد من القضايا، مثل الصحة العقلية للرجل، وأسباب انتحاره، وتعزيز صحة الرجال، وتحسين علاقته مع الجنس الآخر.

كما يهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على رجال الطبقة العاملة غير المشهورين، الذين يبذلون جهودا ضخمة لتوفير حياة كريمة لأسرهم، بالإضافة إلى التركيز على التمييز الذي يتعرض له الرجال في مختلف المجالات.

كيف بدأ الاحتفال باليوم العالمي للرجل؟

منذ ستينيات القرن الماضي، بدأت الدعوات للاحتفال باليوم العالمي للرجل، في 24 فبراير من كل عام، ثم خفتت الدعوات إلى أن أعاد إطلاقها عام 1999، الدكتور جيروم تيلوكسينغ، أستاذ التاريخ في جامعة جزر الهند الغربية، بجمهورية ترينيداد وتوباغو، عندما أرد إحياء ذكر والده، في 19 نوفمبر.

ودعا تيلوكسينغ، الجميع إلى تخصيص هذا اليوم، لمناقشة القضايا التي تهم الرجال.

ومنذ عام 1999، بدأ الاحتفال السنوي باليوم العالمي للرجل، بعقد الندوات، والمؤتمرات، في الجامعات، والمدارس، والبرامج الإذاعية، والتلفزيونية.

بلاد تحتفل باليوم العالمي للرجل

تحتفل العديد من البلاد باليوم العالمي للرجال، مثل جمهورية ترينيداد وتوباغو، وأمريكا، وبريطانيا، وكندا، ومالطا، والمجر، وسنغافورة، والهند، وأستراليا، وهايتي، وغانا ومولدوفا، وجامايكا.

ما هي الأمراض التي تصيب الرجال أكثر من النساء؟

هناك عدد من الأمراض تصيب الرجال أكثر من النساء بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وهي:

مرض باركنسون، الذي يسبب مشكلات في الحركة، والصحة النفسية، والنوم.

سرطان الميلانوم، وكافة أنواع سرطان الجلد.

التهاب البنكرياس، بسبب ارتفاع نسبة المدخنين.

أمراض القلب تصيب الرجال أكثر من النساء بنسبة 39%.

مرض شلل الرعاش.

تمدد الشريان الأورطي البطني.

النقرس وحصوات الكلى.

التهاب البنكرياس

حصوات الكلى

مرض التوحد