المملكة تحتفي باليوم العالمي للإبل .. لربط أبناء المنطقة بموروثهم

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للإبل،الذي يصادف 22 يونيو 2023م،وأقرَّته الأمم المتحدة ضمن أيَّامها العالمية، ويعكس الاحتفاء الدولي بالإبل التعريف بها وبأنشطتها ذات البعد التاريخي العميق،وتحسين العناية الطبية بها وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منتجات الإبل والتعريف بقيمتها الغذائية.



ويعمل نادي الإبل بحسب “وكالة الأنباء السعودية” في المملكة على مواكبة هذا اليوم عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات على مدار العام،وآخرها إقامة مهرجان “جادة الإبل” في تبوك الذي يشكل باكورة مهرجانات المناطق التي حرص من خلالها نادي الإبل على ربط أبناء المنطقة بموروثهم.



واستطاع نادي الإبل من خلال جملة من الإجراءات أن يُحدث نقلة نوعية في عالم الإبل، بقيادة رئيس النادي الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين؛ حيث أقرت الأنظمة وسنت القوانين التي لبَّت أهداف النادي في العناية بالإبل ودعم الأنشطة المتصلة بها من كل النواحي؛ بوصفه موروثاً ثقافياً وتراثياً واقتصادياً.



كما رسمت فعاليات الإبل الداخلية والخارجية التي نظمها نادي الإبل صورة جديدة للتواصل مع ملاك الإبل في مختلف دول العالم،الأمر الذي انعكس إيجاباً على هذا القطاع من مختلف النواحي.



وشكَّلت العدالة وحسن التنظيم وارتفاع القيمة السوقية للإبل مميزات عرفها ملاك الإبل الذين اقتحموا عالم المنافسات وهم مؤمنون بالنظرة المستقبلية التي يرسمها نادي الإبل لهذا القطاع بهدف تطويره بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

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