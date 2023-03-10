اليوم الدولي للقاضيات.. هل يوجد قاضيات في الدول العربية؟

يحتفل العالم اليوم الجمعة (10/3/2023) باليوم الدولي للقاضيات (اليوم العالمي للقاضيات) بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار اعتمدته، قبل نحو سنتين، أن يكون يوم العاشر من مارس/آذار من كل عام يوماً دولياً للقاضيات وذلك بمبادرة من دولة قطر.

وقبل اعتماد القرار انضمت إلى رعاية وتبني مشروع القرار 72 دولة، من بينها عدد من الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، وجنوب السودان.

وتأتي مبادرة دولة قطر لتقديم مشروع القرار بتخصيص يوم دولي للقاضيات، انطلاقاً من الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الفترة من 25-27 فبراير/شباط 2020، الذي استضافته دولة قطر، والذي أطلق مبادرة رائدة لتخصيص “يوم عالمي للمرأة القاضية” يحتفل به عالمياً تحت مظلة الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي، تعزيزا لسيادة القانون.

وأكدت قطر في بيان أدلت به السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قبل اعتماد مشروع القرار، أن “هذا اليوم الدولي للقاضيات مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين”.

وأشار قرار الجمعية العامة إلى خطة التنمية المستدامة لعام ألفين وثلاثين، وأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات سيسهمان مساهمة حيوية في إحراز تقدم في تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة، مؤكداً على مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ خطة 2030.

وأكد القرار على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات كأمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، كما أكد على الالتزام بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها.

ودعا القرار جميع الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني، وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات كل عام بأنسب طريقة، بما في ذلك من خلال أنشطة التثقيف والتوعية العامة، من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات السلك القضائي.

القاضيات العربيات

جاءت فكرة اليوم الدولي للقاضيات من دولة قطر العربية، وهو ما يُظهر الاهتمام العربي بتحقيق المساواة بين الجنسين، والسعي نحو تمكين النساء العربيات.

وضمن تقرير مطول، استرجع تقرير لموقع “العين” الإماراتي، نضال المرأة العربية ومحاولاتها المضنية للتقدم خطوة نحو نيل حقوقها كاملة، ولذلك نتذكر أولى القاضيات العربيات اللاتي اعتلين المنصة.

إنصاف البرعي (الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا)

في ظل فترة الوحدة التي جمعت مصر وسوريا (1958-1961)، تقدمت المحامية المصرية إنصاف البرعي بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى ليتم تعيينها قاضية.

بالفعل تمكنت من أن تكون أول قاضية في الوطن العربي لدولة الجمهورية العربية المتحدة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وتم تعيينها في محاكم الأحداث (الأطفال دون الثامنة عشر) في سوريا، حيث تعيش مع زوجها المحامي السوري سليم عقيل.

ومن الممكن أن يغفل عنها عن التاريخ، لأنها كانت قاضية في دولة لم تعد موجودة بالفعل.

وكانت إنصاف البرعي محامية مجتهدة تخرّجت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1955، وعملت محامية في سوريا واشتهرت باللباقة والذكاء، وشجعها كثيرون على التقدم لتصبح قاضية في قضايا الأحداث، ورغم ذلك لم يتوفر عنها كثير من المعلومات.

زكية إسماعيل حقي (العراق)

استطاعت العراق أن تكون الدولة العربية الأولى التي تقوم بتعيين سيدة قاضية، فبعد أن تخرّجت زكية إسماعيل حقي في كلية الحقوق بجامعة بغداد، حصلت على ماجيستير في القانون، ونالت الدكتوراه من في القانون الدولي، وعملت محامية إلى أن جاء القرار بتعيينها قاضية في المحكمة الشرعية.

عُينت زكية حقي قاضية يوم 9 فبراير/ شباط 1959 خلال حكم عبد الكريم قاسم، لتصبح أول عراقية وعربية تعتلي منصة القضاء إلى جانب توليها كثير من المناصب واشتراكها في الحياة السياسية العراقية، فكانت عضوة بمجلس النواب العراقي في دروته الأولى من 2005 إلى 2010، وتوفيت يوم 23 أغسطس/آب 2021.

إحسان محمد فخري (السودان)

لا يمكن أن يغفل احتفال اليوم الدولي للقاضيات إحسان محمد فخري أول طالبة تلتحق بكلية القانون في جامعة الخرطوم في 1956، فبعد حصولها على الماجستير في القوانين المدنية من إنجلترا، تم تعيينها في 1965 قاضية في المحاكم الشرعية.

وعلى مدار 30 عاماً تدرجت في المناصب القضائية، وصارت أول قاضية في السودان وإفريقيا.

أمينة عبد الرازق (المغرب)

في أوائل ستينيات القرن الماضي، تم تعيين أمينة عبد الرازق أول قاضية في المغرب، واستطاعت أن تتدرج في المناصب القضائية بمديرية الشئون المدنية والشئون الجنائية والمندوبية العامة لإدارة السجون، كما عملت في مهنة التدريس بالمعهد العالي للقضاء.

جويدة جيجة (تونس)

عام 1972 تم تعيين جويدة جيجة في السلك القضائي، ورغم الاحتفاء حنها واجهت كثير من التحديات المتعلقة برفض وجود النساء على منصة القضاء.

وتمكنت من تجاهل حشد الرأي العام التونسي ضدها، واستمرت في تولي المناصب القضائية، حتى صارت تونس من الدول التي تتزايد نسب القاضيات العربيات بها كل عام عن ما يسبقه.

حميدة زكريا (اليمن)

تخرّجت حميدة زكريا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1971، وكانت من أوائل اليمنيات الجامعيات.

وفي احتفال اليوم الدولي للقاضيات لا يمكن أن يُنكر إسهاماتها في الإعداد والشرح لقانون الأسرة والحقوق المدنية، وسعت إلى حل النزاعات الأسرية من خلال منصبها القضائي، وعملت على تقديم برنامج تلفزيوني أسري توعوي.

غادة مراد (سوريا)

بموجب مرسوم جمهوري أصدره الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 1975، انضمت غادة مراد إلى أولى القاضيات العربيات بعد تعيينها قاضية، واستمرت في منصبها حتى 1979، وكانت قد تخرّجت في كلية الحقوق بجامعة دمشق وعملت في المحاماة لتسع سنوات.

وفي ظل احتفال اليوم الدولي للقاضيات، نتذكر المناصب التي تولتها غادة مراد، من رئاسة لجنة وزارة العدل للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومحامي عام أول بدمشق، ورئيس استئناف أول بدمشق، ومستشار بالغرفة العسكرية بمحكمة النقض.

كما قدمت مؤلفات حول التشريعات والقوانين وارتباطها بالأسرة والطفل.

نعيمة جبريل (ليبيا)

أتي تعيين نعيمة جبرل في الهيئات القضائية الليبية العام 1975، لتكون واحدة من أولى القاضيات العربيات اللاتي يسلكن القضاء.

وكانت نعيمة جبريل تخرّجت في كلية الحقوق بجامعة بني غازي، وضمن اللجنة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان في 1981، وكانت ضمن المشهد السياسي الذي أعقب الثورة الليبية في 2011.

تغريد حكمت (الأردن)

مع تعيين حكمت تغريد قاضية في محكمة الاستئناف في 1996، صارت أول قاضية في الأردن.

وتعد واحدة من أهم القاضيات العربيات بتوليها عدة مناصب قضائية، بعد أن درست القانون في جامعة دمشق، ثم صارت مساعدة للنائب العام للحقوق المدنية.

وانتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن 18 قاضياً من أجل العمل في المحكمة الجنائية لرواندا في 2003، وأصدرت الإرادة الملكية السامية في 2020 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.

تهاني الجبالي (مصر)

تعد تهاني الجبالي أول قاضية لجمهورية مصر العربية، وكانت منذ الثانوية العامة مشهود لها بالتفوق والاجتهاد، فترتيبها الخامس ضمن أوائل الشهادة الثانوية، تخرّجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة في 1973، وعملت بالمحاماة مدة 30 عاماً، وكانت أول سيدة يتم انتخابها عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.

وتولت تهاني الجبالي- إحدى أبرز القاضيات العربيات- عدد من المناصب المساهمة في استقلال القضاة والمحامين.

وعملت محكم دولي ومستشارة قانونية، حتى صدر قرار جمهور ي في 2003 بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة، وبذلك تصبح اول قاضية مصرية، وتوفيت يوم 9 يناير/كانون الثاني 2022.

منى الكواري (البحرين)

في يونيو/حزيران 2006، أمر ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بتعيين منى جاسم محمد الكواري قاضية في محكمة الأحداث، وكان القرار الذي جعلها أول بحرينية وخليجية تعتلي منصة القضاء، ويعزز احتفال اليوم الدولي للقاضيات التذكير بمساهماتها في السلك القضائي.

وحصلت منى الكواري على الليسانس في القانون عام 2000 من كلية الحقوق جامعة بيروت، ونالت شهادة الماجستير في القانون الجنائي، وحصلت على درجة الدكتوراه في 2013 حول “جريمة التزوير الإلكتروني دراسة مقارنة”، عملت لثلاث سنوات بالنيابة العامة قبل تعيينها قاضية.

أما آخر المناصب التي تولتها منى الكواري فكان عضويتها في المحكمة الدستورية العليا بالبحرين.

خلود الظاهري (الإمارات)

بعد أن تخرّجت خلود الظاهري في 2000 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، سعت إلى نيّل درجة الماجستير في القانون العام، وشرعت في ممارسة مهنة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية لمدة 8 سنوات، حتى أتي تعيينها كأول قاضية إماراتية في محكمة استئناف أبوظبي في 2008.

وكان قرار تعيين خلود الظاهري بموجب مرسوم أميري أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي الأسبق، بهدف إشراك المرأة بعمليات التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

جميلة زيغة (الجزائر)

في أكتوبر/تشرين الأول 2014، تم تعيين القاضية جميلة زيغة على رأس مجلس قضاء ولاية بومرداس في الجزائر، لتكون أول قاضية جزائرية في منصب نائب عام.

خلود الفقيه (فلسطين)

تمكنت فلسطين من تثبيت أقدامها في مجال الريادة وتمكين القاضيات العربيات، حين تم فتح المجال لقبول خلود الفقيه في مسابقة تعيين القضاة.

وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتعيينها قاضي في سلك القضاء الشرعي هي وزميلتها أسمهان الوحيدي في فبراير/شباط 2009.

وكانت خلود الفقيه قد درست الحقوق في جامعة القدس، وحصلت على الماجستير من الجامعة حول القانون الدولي الخاص.

وتم منحها إجازة المحاماة الشرعية في 2001 من ديوان قاضي القضاة، وعملت مستشارة قانونية لأكثر من ثماني سنوات حتى تم تعيينها قاضية.

ومن دولة قطر صاحبة فكرة اليوم الدولي للقاضيات جاء تعيين أول قاضية سيدة في 2010، حين تقرر أن تكون الدكتورة حصة السليطي أول سيدة تقتحم السلك القضائي، في ظل كثير من التحديات التي واجهتها، ولكنها امتلكن خبرة بدرايتها للقانون والشريعة في جامعة قطرونيل درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس في مصر.

بنت أوديكة (موريتانيا)

استطاعت موريتاينا أن تلحق بركب احتفال اليوم الدولي للقاضيات بعد أن أدت تكبر بنت أوديكة اليمين القانونية يوم 28 يناير/كانون الثاني 2015، لتكون أول قاضية موريتانية حتى عينها المجلس الأعلى للقضاء رئيساً لمحكمة الشغل بنواكشوط في مايو/أيار 2018، وتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في موريتانيا.

القاضيات في لبنان

أما في لبنان، فأشار تقرير العام 2017 إلى أن القاضيات اللبنانيات بلغن 247 قاضية في مقابل 273 قاضي، مع الترجيح بزيادة عددهن أكثر من النصف حالياً، وهو ما يشير إلى قدرة لبنان على تمكين النساء وزيادة أعداد القاضيات العربيات واشتغالهن في السلك القضائي.

8 قاضيات (الكويت)

جاء قرار دولة الكويت بتعيين السيدات في مناصب قضائية متأخراً عن كثير من الدول العربية.

لكن تمكنت من اللحاق بتعيين قاضيات عربيات في السلك القضائي والانضمام على المحتفلين بأنشطة اليوم الدولي للقاضيات بعد قرارها في سبتمبر/أيلول 2020 بتعيين بثماني قاضيات كويتيات للمرة الأولى، وهن القاضية فاطمة فيصل الكندري، والقاضية بشاير صالح الرقدان، والقاضية بشاير عبد الجليل محمد، والقاضية، فاطمة يعقوب الفرحان، والقاضية سنابل بدر الحوطي، والقاضية فاطمة عبد المنعم صغير، والقاضية رؤى عصام الطبطبائي، والقاضية لؤلؤة إبراهيم الغانم.

مع الاحتفاء بأهم القاضيات العربيات يجب السعي المستمر عربياً وعالمياً لمزيد من فرص التمكين للنساء، في ظل احتفال اليوم الدولي للقاضيات لتحقيق المساواة العادلة بين الجنسين.