اليوم، انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض

بأكثر من 200 ألف جهة مشاركة، ينطلق سيتي سكيب العالمي خلال ساعات قليلة في العاصمة السعودية في أكبر حدث عقاري على مستوى العالم ، ويستمر من اليوم 10 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر 2023 في مركز المعارض والمؤتمرات – بمنطقة ملهم في المملكة العربية السعودية المواعيد.

ويشهد الحدث الذي يبدأ من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً أكثر فعاليات وعروض كبرى بمشاركة العديد من الدول وكبرى مشاريع رؤية السعودية 2030.

ويتناول جدول أعمال اليوم الأول من المعرض، مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستتطرق للعدبد من الموضوعات كالابتكارات الحالية في التقنيات العقارية التي تقودها المرأة، وتأثير التصميم، إلى جانب استخدامات سلسلة الكتل “بلوك تشين” في قطاع العقارات، وغيرها.



كما سينطلق روشن هاكاثون بمسارين، أحدهما خاص للشركات الناشئة القائمة، والآخر لأفكار المشاريع الجديدة، حيث يتناول الهاكاثون تحديات الحلول البرمجية عبر تطوير حلول سهلة الاستخدام وقابلة للتوسع وقادرة على تطوير القطاع العقاري، وتحديات المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تصميم وتطوير أجهزة قائمة على التقنية للنهوض بالقطاع العقاري، كتقنيات المنازل الذكية ونحوها، وتحديات تطوير البنية التحتية والامتثال التي تسعى لتطوير حلول مبتكرة للبنية التحتية وتجاوز عقبات الامتثال التي تشهدها صناعة التقنية العقارية كخصوصية البيانات والأمن والتخطيط وما إلى ذلك.

سحوبات على شقق مجانية

ويقدم المعرض سحوبات مجانية على خمس وحدات سكنية للزوار، وحدتين سكنيتين في مدينة الرياض مقدمتين من أسس العقار، وثلاث وحدات سكنية مقدمة من ثلاث مطورين عقاريين وهم: فيصل عبدالله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري “بن سعيدان”، ومنازل العصرية، ودار للتطوير العقاري، حيث تقع الوحدات السكنية الثلاثة الأخرى في المدينة المنورة وتبوك، كما يقدم سيتي سكيب العالمي عروض خاصة من المطورين العقاريين، إلى جانب قروض مميزة من البنوك. ويُعقد المعرض بمشاركة العديد من الدول، ومشاريع رؤية السعودية 2030، وأهم الشركات العقارية، حيث تجاوز عدد المسجلين في المعرض 200,000، كما تجاوز الطلب على التواجد في المعرض من قبل الجهات العارضة 135% من المساحة المتاحة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، وذلك لما يمثله المعرض من منصة مهمة لاستعراض المشاريع العقارية الفريدة على مستوى العالم، خاصةً وأنه قد ساهم في الكشف عن عدد من المشاريع العقارية كمحطة باترسي لتوليد الطاقة، والعديد من المشاريع الأخرى، ويأتي المعرض كنسخة استثنائية في المملكة لتقديم العديد من المشاريع الفريدة والمميزة. تجدر الإشارة إلى أن معرض سيتي سكيب العالمي يوفر تطبيق خاص بالمعرض، يمنح الزوار تجربة أسهل في تصفح أجندة المنتديات والمسارح، ومعرفة المتحدثين، والعارضين، وتفاصيل الحدث، وذلك عبر متجر آب ستور، وجوجل بلاي.

شركة أسس العقار @osuseaqar تقدّم وحدتين سكنية مجانية في الرياض لزوار معرض #سيتي_سكيب العالمي ??



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مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)

10 – 13 سبتمبر 2023 pic.twitter.com/ua7im13P7r — Cityscape Global (@CSGlobalKSA) September 9, 2023