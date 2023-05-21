اليوم، انطلاق أول رائدة فضاء سعودية وأول رائد فضاء سعودي في محطة الفضاء الدولية

يسجل في السعودية والعالم اليوم، حدث تاريخي يشهد انطلاق أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، هي ريانة برناوي، وكذلك علي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية. وينطلق اليوم رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني، الذي يعد أيضًا أول رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)،، تمثل حدثًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

واستكملت استعدادات صاروخ فالكون 9 الذي يحمل مركبة دراجون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضمّ رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

وتأتي الرحلة ضمن من برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء، ويهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة؛ لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، والمشاركة في التجارب العلمية، والأبحاث الدولية، والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث التي تصبُّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية، مثل الصحة، والاستدامة، وتكنولوجيا الفضاء.

صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق..

استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضمّ رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية..



السعودية #نحو_الفضاء 21 مايو ?? pic.twitter.com/gMjxNzkHsB — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 19, 2023

ونشرت الهيئة في تغريدة أخرى صورًا لمنصة الإطلاق، أظهرت استعداد صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون لحمل رائدَي الفضاء السعوديَّين ضمن طاقم مهمة AX-2 إلى محطة الفضاء الدولية.

Static fire test of Falcon 9 complete – targeting Sunday, May 21 at 5:37 p.m. ET for launch of @Axiom_Space’s Ax-2 mission — SpaceX (@SpaceX) May 20, 2023