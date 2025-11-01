اليوم، افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات

تشهد مصر اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، على مساحة 300 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يكشف لأول مرة عن كامل كنز توت عنخ آمون بـ5,500 قطعة أثرية، الذي اكتشف قبل أكثر من قرن (1922) في مقبرة بوادي الملوك في صعيد مصر، وسيُشارك في حفل الافتتاح 80 وفداً رسمياً، من بينهم 40 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات. ويشهد المتحف اليوم عملية افتتاحه رسمياً في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة بعد اكتمال أعمال بناءه التي بدأت في مايو 2005، أي أن بناءه استغرق 20 سنةبكلفة 1.2 مليار دولار. وبالقرب من إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة – هرم خوفو الأكبر في الجيزة – تفتتح مصر رسميًا معلمًا ثقافيًا بارزًا في العصر الحديث ويتوقع أن يجذب ما يصل إلى 8 ملايين زائر سنويًا مما يُعطي دفعة قوية للسياحة المصرية.