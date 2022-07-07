اليورو يهوي لأدنى مستوى منذ 20 عاما ويقترب من التساوي مع سعر الدولار

أشار تقرير لبلومبرغ إلى أن إن اندفاع الاقتصاد الأوروبي نحو الركود يجعل المتداولين أكثر اقتناعًا بأن اليورو سينخفض إلى ما دون التكافؤ مع الدولار في المستقبل القريب فيما وصل صباح اليوم إلى مستوى 1.02 دولار وأدنى مستوى له منذ 20 عاما.

وكان بنك غولدمان ساكس قد أشار إلى أن ترجيحات دخول الاقتصاد في حالة ركود في العام المقبل هو 40٪ في منطقة اليورو.

ويتابع تقرير بلومبرغ إلى أن البيع على المكشوف للعملة الموحدة أصبح أحد أكثر التداولات انتشارا ، في حين قال الخبراء الاستراتيجيون من بنك نيمورا انترناشونال وكذلك بنك إتش إس بي سي، بتوقع المزيد من الخسائر في المستقبل. هناك حوالي 50٪ احتمال ضمني بأن يصل اليورو إلى التساوي مع الدولار في الشهر المقبل، وفقًا لنموذج تسعير خيارات بلومبيرغ. مع انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا ، يجهد المستثمرون أمام احتمال قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا ومواجهة الاتحاد الأوروبي لمرحلة الركود. الصدمة الاقتصادية ستجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة، ومن المرجح أن توسع فرق سعر الفائدة مع الولايات المتحدة.

ونقلت فرانس 24 عن تداعيات هبوط اليورو بالقول إن إصدار فواتير ما يقارب نصف المنتجات الواردة إلى منطقة اليورو، يجري بالدولار مقابل أقل من 40 بالمئة باليورو، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”.

ويتعلق ذلك على سبيل المثال بالعديد من المواد الأولية، مثل النفط والغاز، والتي ارتفعت أسعارها بالفعل في الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب في أوكرانيا. لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من اليورو لشراء السلع المستوردة بالدولار.

وأوضحت إيزابيل ميجان، الأستاذة في جامعة “سيانس بو” في باريس، “تفقد المنتجات المستوردة قدرتها التنافسية، وستواجه منافسة، وبالتالي ستكون أكثر تكلفة”، مما يسهم في تسريع التضخم ويهدد القدرة الشرائية للعائلات.