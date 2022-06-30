سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

اليورو يهبط والدولار يصعد مع أنباء عن تشديد السياسة النقدية

سامر باطر by سامر باطر

هبط اليورو وصعد الدولار أمس الأربعاء بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الخطر الأكبر على الاقتصاد الأمريكي هو بقاء التضخم مرتفعا وليس أن زيادات أسعار الفائدة ستبطئ النمو بشكل كبير وفقا لما نقلته رويترز.

وتحدث باول في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، مشيرا إلى أن تصميم تشديد للسياسة النقدية بحيث يتفادى ركود في الولايات المتحدة ممكن بالتأكيد لكنه ليس مضمونا. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.593 بالمئة إلى 105.07 مع سعي المستثمرين لالتماس الآمان في الأصول الأمريكية وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية بفعل تزايد مخاطر الركود.

لكن مؤشر الدولار ما زال دون أعلى مستوى له في عشر سنوات البالغ 105.79 الذي سجله قبل أسبوعين. وقفز الين الياباني إلى 137.0 مقابل اليورو، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1998 قبل أن يقلص مكاسبه. لكن العملة اليابانية تراجعت 0.29 أمام العملة الأمريكية إلى 136.55 ين للدولار. وهبط اليورو 0.74 بالمئة إلى 1.044 دولار. ومن المعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في يوليو تموز للمرة الأولى في عشرة أعوام لتهدئة تضخم متسارع. ومن بين العملات الرئيسية الأخرى، قفزت العملة السويسرية أمام اليورو إلى 1.0034 فرنك وهو أعلى مستوى لها منذ 2015 . وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.72 بالمئة إلى 20 ألف و107.70 دولار بينما هبطت إيثريوم 4.39 بالمئة إلى 1109.25 دولار.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...