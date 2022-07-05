اليورو ينخفض إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 2002

انخفضت العملة الأوروبية الموحدة “يورو”، الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي منذ ما يقارب 20 عامًا نتيجة التوترات المرتبطة بالطاقة في أوروبا وقوة العملة الأميركية التي تستفيد من السياسة النقدية المشددة للاحتياطي الفدرالي، لتبلغ 1.0306 دولاراً مقابل اليورو الواحد بحسب فرانس 24.

وارتفع الدولار قرابة الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش بنسبة 1.03 % مسجّلا 1.0315 للدولار مقابل اليورو.

وأوضحت فيونا سينكوتا المحللة لدى مجموعة “سيتي إندكس” أن “المخاوف المتزايدة من حصول ركود تدفع اليورو إلى الانخفاض فيما الدولار يرتفع”.

وأضافت أن الصرّافين يراهنون على أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وتابعت أن “بيانات مؤشر مديري الشراء المنشورة (الثلاثاء) في أوروبا، أظهرت خطر حدوث تباطؤ في النمو نهاية الربع الثاني”.

وبالإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في حزيران/يونيو في القطاع الخاص، وبلغ أدنى مستوياته في 16 شهرًا، وفق مؤشر حُسب على أساس استطلاعات شركات ونشرته وكالة “إس أند بي جلوبال”.

وقال نيل ويلسون المحلل لدى “ماركتس.كوم” إنه في منطقة اليورو “يبدو أن الركود حتمي” مضيفًا أن “اليورو في وضع سيّئ” و”ما لم يتصرف البنك المركزي الأوروبي سيتأثر سعر الصرف قريبًا”.