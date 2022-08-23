اليورو يتراجع قرب 0,99 دولار مع تفاقم مخاوف الركود

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد خلال عقدين مع قوة الدولار واحتمال شتاء صعب في المنطقة. ، ويعتبر خبراء استراتيجيون أن الانخفاض هو مجرد بداية هبوط أعمق للعملة، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وانخفضت العملة الموحدة بنسبة 1,2% إلى 0,9910 دولار اليوم الثلاثاء، دون أدنى مستوى لها في العقدين الماضيين عند 0.9952 دولار الذي بلغته في تموز / يوليو. وارتفع مؤشر “بلومبيرج” للدولار الفوري بنسبة 0,7% إلى أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.

ويتوقع مورجان ستانلي أن ينخفض اليورو إلى 0,97 دولار في الربع الثالث من العام الجاري، وهو مستوى غير مسبوق منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتتوقع “نومورا انترناشيونال” هبوط اليورو إلى 0.975 دولار بحلول نهاية أيلول / سبتمبر، وبعد ذلك قد يبحث السوق عن المستوى 0,95 دولار أمريكي أو ربما أقل، حيث يزيد الضغط على إمدادات الطاقة من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي ومن المحتمل أن يعزز واردات منطقة اليورو.

ويقول كيت جوكس ، استراتيجي العملات الأجنبية لدى “سوسييته جنرال” في مذكرة للعملاء: “ستشهد نهاية الصيف عودة اليورو تحت الضغط ، ويرجع ذلك إلى أن هناك إقبالاً على شراء الدولار ولأن سيف ديموقليس المصلت فوق الاقتصاد الأوروبي لن يختفي”.

كما سجل اليورو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات مقابل الفرنك السويسري، وقد تؤدي المزيد من الإشارات على الركود إلى المزيد من الضعف أمام عملة الملاذ الآمن. ويرى المحللون الاستراتيجيون في “جولدمان ساكس” أن هناك فرصة كبيرة لتسجيل اليورو المزيد من التراجع في حالة تفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد نظراً لمحدودية إمدادات الغاز الروسي.