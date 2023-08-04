ردت فرنسا، الجمعة، على إلغاء الانقلابيين في النيجر، اتفاقات للتعاون العسكري مع باريس، مشددة على أن «وحدها سلطات النيجر الشرعية» مخولة فسخها بحسب أ ف ب، يأتي ذلك في وقت تسارع العديد من الدول الأفريقية لفك ارتباطها بفرنسا التي تستغلها اقتصاديا وسياسيا بسبب استدامة النفوذ الاستعماري فيما تتملل أطراف مثل الإنقلابيين في النيجر سعيا للتخلص من النفوذ الفرنسي و مطامع فرنسا لليورانيوم في البلاد.

تحتل النيجر المرتبة الخامسة بين أكبر منتجي لليورانيوم في العالم، وهو العنصر المشع الذي تحتاجه فرنسا في توليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وشرعت دول القارة واحدة تلو الأخرى في تقليص علاقاتها مع فرنسا مقابل إعطاء الأفضلية للصين وروسيا، ليأتي الدور على النيجر التي شكلت واحدة من آخر معاقل السيطرة الفرنسية، التي تعلن الخروج من هيمنة باريس بعد مالي وبوركينا فاسو.

وكانت شركة أورانو Orano الفرنسية العملاقة تنوي العمل مع حكومة النيجر ، لاستخراج اليورانيوم في إيمورارين في منطقة أرليت الشمالية. و تعتبر النيجر واحدة من الدول الأقل تقدمًا والأكثر فقرا في العالم ، كما أنها موطن لأحد أكبر مصادر اليورانيوم على كوكب الأرض ، وهو المصدر الرئيسي للوقود النووي الذي تستميت فرنسا للهيمنة عليه. وتسعى فرنسا لاستخراج اليورانيوم في الموقع الذي يُقدر أنه يحتوي على 200000 طن من المعدن بحسب ماتيو دافرينشي ، مدير تحالف باسم شركة Imouraren SA ، وهي تحالف مشتركة بين أورانو وحكومة النيجر .

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: «تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية»، مضيفة أن فرنسا: «تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط بهذه السلطات». في وقت متأخر من مساء الخميس، أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر في بيان تُلي عبر التلفزيون إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

مضيفة أن فرنسا: «تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط بهذه السلطات». في وقت متأخر من مساء الخميس، أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر في بيان تُلي عبر التلفزيون إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وخلال الليل، غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر نيامي من دون أن يلتقي «رئيس المجلس العسكري» الجنرال عبد الرحمن تشياني، ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم، لكنه التقى في المطار، عدداً من المسؤولين الانقلابيين، الذين بحث معهم «آخر مقترحات الخروج من الأزمة»، التي عرضتها إيكواس، وفق صحيفة الساحل. وفرضت إيكواس، عقوبات شديدة على نيامي وأمهلت الانقلابيين حتى الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام «القوة». ويعقد رؤساء أركان بلدان إيكواس، اجتماعاً يفترض أن يُختتم بعد ظهر الجمعة في أبوجا، فيما أعلنت جيوش عدد من دول الجماعة، بما في ذلك جيش السنغال أنها مستعدة لإرسال جنود إذا تقرر التدخل العسكري بحسب أ ف ب.