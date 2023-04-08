سامر باطر by سامر باطر

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اليمن على وشك إعلان اتفاق هدنة دائمة وسلام شامل

سامر باطر by سامر باطر

أشارت رويترز إلى أن مسودة سلام شامل في اليمن سيتم الكشف عنها من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عقب زيارة وفد عماني – سعودي إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحثها مع ميليشيات الحوثي بحسب رويترز.

ونقلت “رويترز” عن مصادرها قولهم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادرها أن المناقشات ستركز على إعادة فتح المواني والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي. وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية. وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...