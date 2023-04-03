اليخت المهجور معروض للبيع بـ 50 مليون دولار

أعلن رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا غاستون براون أن هناك عروضاً بقيمة 50 مليون دولار لشراء اليخت العملاق الفاخر المهجور “ألفا نيرو” Alfa Nero والذي يرسو في ميناء فالماوث.

وبحسب التقارير، فإن القارب الذي تبلغ تكلفته 81 مليون دولار، مملوك للملياردير الروسي أندريه جورييف الذي يتعرض لعقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية بسبب علاقاته مع الكرملين، ومن المقرر بيع اليخت في مزاد علني من قبل الدولة.

وتم التخلي عن اليخت الذي يبلغ طوله 267 قدماً (82 متراً) منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويلف الغموض هوية من يمتلك اليخت الفاخر المهجور في أنتيغوا وبربودا بعدما قال محامو الملياردير الروسي أندريه جورييف Andrey Guryev إن موكلهم لا يمتلك اليخت، لتمضي الحكومة في خططها لبيعه بالمزاد العلني، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وتدعي الدولة الكاريبية أن اليخت “ألفا نيرو”، وهو يخت فاخر يتسع لـ12 شخصاً وله بركة سباحة يتحول إلى مهبط للطائرات العمودية – تعود ملكيته إلى الملياردير جورييف، وهو قطب صناعي يواجه عقوبات دولية. لكن محامي جورييف في لندن قالوا إن اليخت ليس ملكه.

وكتب ممثله القانوني رداً على أسئلة من “بلومبيرج”: “كما أبلغنا سلطات أنتيغوا، فإن جورييف لا يمتلك أو يتحكم في اليخت ألفا نيرو، وقد استخدم اليخت ببساطة من وقت لآخر بموجب عقد تجاري منذ عام 2014”.

ويقول رئيس الوزراء براون أن أنتيغوا وبربودا قد تواجه ضرراً بسمعتها إذا لم تعمل بسرعة لإزالة اليخت الفاخر “ألفا نيرو” من ميناء فالماوث، إذ أن اليخت يهدد بإحداث كارثة كبيرة في الميناء قد تكلف البلاد مليارات الدولارات وتعطل قطاع السياحة.

وقال براون إن اليخت غير مؤمن، مما يشكل خطراً على اليخوت الأخرى في المنطقة المجاورة. ويتردد على ميناء فالماوث هاربور أكبر وأفخم اليخوت في العالم.

وقال براون : “يمكن أن يكون هناك حريق. في الواقع ، قيل لي إن تأمين المرسى قد يتأثر لأن لدينا يختاً غير مؤمن يرسو في الميناء ويشكل خطراً على اليخوت الأخرى. نحن نتحدث عن أصول بمليارات الدولارات في ذلك الميناء. ويمكنك أن تتخيل ما سيحدث إذا اشتعلت النيران في ذلك اليخت”.

وزعم براون أن الحكومة تلقت عروضاً لشراء اليخت تزيد عن 50 مليون دولار من قبل مشترين محتملين، أحدهم روسي.

وسيتم وضع عائدات بيع “ألفا نيرو” في صندوق موحد واستخدامها لتطوير أنتيغوا وبربودا، وفقاً لما ذكره رئيس الوزراء براون.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة ميناء أنتيغوا وبربودا داروين تليماك إن “ألفا نيرو يسبب أضراراً بيئية خطيرة للبلاد كل يوم يرسو في مياهنا. مجارينا المائية هي شريان الحياة للبلد، إذا بقي ذلك اليخت في مكانه، فمن الواضح أننا سنواجه تحديات كبيرة”.

وقال داروين تيليماك، إنه إذا لم يثبت أحد ملكية “ألفا نيرو” بحلول 31 آذار / مارس، فسيضطر إلى طرحه للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف إن إدارة الميناء كانت تغطي “أكثر من عام” فواتير الوقود والكهرباء والطعام الباهظة للطاقم المكون من خمسة أفراد،وقد تجاوزت التكاليف 500 ألف دولار وهو الحد الأعلى للتكاليف والذي لا يمكن تجاوزه، ويعتبر مكتب رئيس الوزراء أن “ألفا نيرو” يخت مهجور، وبالتالي يتوجب بيعه في مزاد علني.

وقال تيليماك إن القلق الآن هو أن اليخت سوف يصبح مهجوراً ويعيق حركة المرور في أكثر موانئ أنتيغوا ازدحاماً.

وقال في مقابلة عبر الهاتف: “صناعة اليخوت لدينا هي أكبر مصدر لإيراداتنا البحرية، وهي أكبر حتى من صناعة الرحلات البحرية”. وعلينا اتخاذ كل خطوة ممكنة لحماية ذلك وعدم السماح للسفينة بأن تصبح عبئاً على بلدنا”.