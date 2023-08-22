سامر باطر by سامر باطر

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اليابان ستصّرف بالبحر مياه مشعة مفاعل فوكوشيما رغم الاحتجاجات الكورية والصينية

سامر باطر by سامر باطر

ستبدأ اليابان في إطلاق أكثر من مليون طن متري من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المتضررة إلى المحيط الهادئ يوم الخميس، وذلك رغم اعتراضات الصيادين المحليين وحكومة الصين.

أعلن ذلك رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد اجتماعه مع حكومته. وقد تمت صياغة خطة إطلاق المياه قبل عامين. وقال كيشيدا إنه سيتم إطلاق المياه عبر نفق تحت الأرض ابتداء من يوم الخميس، إذا سمحت الظروف الجوية بذلك.

ومع اقتراب ضخ اليابان لمياه مشعة في البحر، تتواصل معارضة الصين وكوريا الجنوبية لهذا الإجراء.

الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما هي شركة طوكية للطاقة الكهربائية (تيبكو)، والتي أكدت أنه تمت إزالة معظم المواد المشعة من المياه، باستثناء الأشكال المشعة للهيدروجين والكربون- والمسماة التريتيوم والكربون 14 على التوالي. وهذان النظيران المشعان يصعب فصلهما عن المياه.

قالت طوكيو إن المياه التي سيتم إطلاقها في المحيط الهادي، والتي مزجت مع مياه البحر، تحتوي على مستويات من التريتيوم والكربون 14 تتوافق مع المعايير الدولية بحسب بي بي سي.

وتقوم محطات الطاقة النووية حول العالم بانتظام بإطلاق مياه الصرف التي تحتوي على مستويات من التريتيوم أعلى من المستويات الموجودة في المياه المعالجة من محطة فوكوشيما.

لكن نتائج المراجعة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تسهم كثيراً في التخفيف من مخاوف الشعب الياباني والدول المجاورة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد أكدت الشهر الماضي أن خطة اليابان لإطلاق مياه الصرف من محطة فوكوشيما النووية التي دمرتها أمواج تسونامي إلى البحر تتوافق مع المعايير الدولية.

وذكرت الوكالة إن إطلاق المياه سيكون له تأثير “لا يذكر” على البيئة، وتفيض المياه في محطة فوكوشيما مع الافتقار لأماكن لتخزين المياه التي استخدمت في تبريد المفاعلات النووية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...