نجت اليابان من كارثة جوية بعد اشتعال النيران في طائرة إيرباص SE A350 تشغلها شركة الخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو عقب اصطدامها بطائرة أصغر تابعة لخفر السواحل، وتمكن جميع من كانوا على متنها من المغادرة قبل أن تدمر النيران الطائرة ذات البدن العريض، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ“.

وقال متحدث باسم شركة الطيران إنه تم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 379 راكباً على متن طائرة الركاب A350-900 بسلام، فيما قتل خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني، ونجا الراكب السادس.

وأظهرت لقطات من المطار خارج مبنى مطار هانيدا طائرة الإيرباص تقترب بسرعة كبيرة ثم تصطدم بالطائرة الأخرى قبل أن تنزلق وسط سلسلة من النيران. وأظهرت لقطات فيديو الطائرة وهي تميل إلى الأمام مع انهيار جهاز الهبوط الأمامي، وألسنة اللهب تتصاعد من نوافذها والدخان يتصاعد فوق جسم الطائرة بينما كانت فرق الإطفاء تكافح الحريق. وأظهرت لقطات لاحقة الطائرة بأكملها وقد اشتعلت فيها النيران.

وأفاد وزير النقل الياباني تيتسيو سايتو “في ما يتعلّق بطائرة خفر السواحل، تم إبلاغنا بأن الطيار نجا وتأكدت وفاة خمسة أشخاص”.

ولم يتضح سبب وقوع الحادث لكن تقارير تلفزيونية أشارت إلى أن طائرة “ايرباص” اصطدمت بطائرة خفر السواحل.

وذكرت وكالة “جيجي” للأنباء بأنه كان من المقرر بأن تقلع طائرة خفر السواحل للمشاركة في جهود الإنقاذ بعد زلزال كبير ضرب وسط اليابان الاثنين. وأسفر الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو عن مقتل 48 شخصا على الأقل.

وأشارت التقارير الى أن الطائرة المدنية كانت قد حطت لتوّها في مطار هانيدا آتية من مطار سابورو في جزيرة هوكايدو في شمال البلاد.

وقال مسؤول في خفر السواحل في مطار هانيدا الذي يعد من الأكثر انشغالا في العالم إن السلطات “تدقق في التفاصيل”. وأضاف لوكالة فرانس برس “لم يتضح بعد ما اذا حصل احتكاك. لكن من المؤكد أن طائرتنا كان ضالعة” في الحادث.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية اليابانية بأن طائرة الركاب إما اصطدمت مع طائرة أخرى على المدرج أو بممر لدى هبوطها، وفق ما ذكرت وكالة “كيودو”.

وأظهرت التسجيلات المتلفزة ألسنة اللهب تتصاعد من النوافذ فيما عمل عناصر الإنقاذ على رش الطائرة قبل أن تلتهمها النيران بالكامل.

كما شوهد حطام يحترق على المدرج بينما تحدثت تقارير عن إغلاق المطار.

وتم نشر أكثر من 70 عربة إطفاء لإخماد النيران، وفق “إن إتش كاي”.

ولم تشهد اليابان حوادث بالغة في مجال النقل الجوي على مدى العقود الماضية. وتعود أسوأ كوارثها من هذا النوع الى العام 1985، حين تحطمت طائرة للخطوط الجوية اليابانية كانت تقوم برحلة بين طوكيو وأوساكا في منطقة غونما وسط البلاد، ما أدى الى مقتل 520 من ركابها وأفراد الطاقم.

وأعلنت إيرباص أنها على اتصال بشركة الطيران لكن ليس لديها معلومات أخرى في الوقت الحالي. وتشغل الخطوط الجوية اليابانية أسطولاً مكوناً من 16 طائرة أصغر من طراز A350-900، تتسع لـ 369 أو 391 راكباً.

وتم إغلاق مطار هانيدا بعد الحادث. ويُظهر موقع FlightRadar24 أنه تم إلغاء أو تحويل أكثر من 110 رحلات كان من المقرر وصولها إلى هانيدا مساء الثلاثاء إلى المطارات بما في ذلك مطار طوكيو ناريتا.

وتأتي الحادثة بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، الاثنين، إلى 30 شخصا على الأقل، وفقا لما أعلنت محافظة إيشيكاوا.

Japan Airlines flight JL516, an Airbus A350-941, collided with a Coast Guard plane at Haneda Airport:pic.twitter.com/60DlACUDJc — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 2, 2024

ولم تشهد اليابان حوادث بالغة في مجال النقل الجوي على مدى العقود الماضية. وتعود أسوأ كوارثها من هذا النوع الى العام 1985، حين تحطمت طائرة للخطوط الجوية اليابانية كانت تقوم برحلة بين طوكيو وأوساكا في منطقة غونما وسط البلاد، ما أدى الى مقتل 520 من ركابها وأفراد الطاقم.

وأعلنت إيرباص أنها على اتصال بشركة الطيران لكن ليس لديها معلومات أخرى في الوقت الحالي. وتشغل الخطوط الجوية اليابانية أسطولاً مكوناً من 16 طائرة أصغر من طراز A350-900، تتسع لـ 369 أو 391 راكباً.

وتم إغلاق مطار هانيدا بعد الحادث. ويُظهر موقع FlightRadar24 أنه تم إلغاء أو تحويل أكثر من 110 رحلات كان من المقرر وصولها إلى هانيدا مساء الثلاثاء إلى المطارات بما في ذلك مطار طوكيو ناريتا.

وتأتي الحادثة بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، الاثنين، إلى 30 شخصا على الأقل، وفقا لما أعلنت محافظة إيشيكاوا.