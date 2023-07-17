مويضي المطيري by مويضي المطيري

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اليابان: السعودية ستكون وجهه لقطاع التعدين

سنتعاون في مجال أشباه الموصلات

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن زيارته للمملكة العربية السعودية تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، كما تتطلع بلاده للتعاون مع السعودية في إطار رؤية المملكة 2030.

كما أكد كيشندا على أن اليابان ستعمل على تعزيز قطاع الطاقة مع السعودية في المستقبل، مؤكدة على حرص بلاده بأن تكون السعودية وجهة مهمة في قطاع التعدين، كما سنتعاون في مجال أشباه الموصلات.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، أن اليابان سنستخدم التكنولوجيا الحديثة في مساعدة السعودية على الحصول الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى اتخذا خطوات إضافية للعمل في قطاعات مختلفة في السعودية، مشيراً إلى أن عدد الشركات اليابانية في السعودية ارتفع إلى 110 شركات تعمل في قطاعات مختلفة.

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