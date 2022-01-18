الويب 3.0 ومخاطر فقاعة محتملة في الأصول والعملات المشفرة

يجيبب راي درغام ومؤسس ومدير تنفيذي لشركة ستيب التي هي وراء مؤتمر ستيب الذي سيعقد في دبي الشهر القادم حول الأصول الرقمية

هل هناك فقاعة محتملة في قطاع الأصول الرقمية والعملات المشفرة، يجيب بالقول: يقارن الكثير من الناس ما يحدث الآن مع فقاعة الإنترنت، أو ما يُعرف بفقاعة الدوت-كوم، التي حدثت في أواخر التسعينيات. لا شك في أنه ثمة أوجه تشابه عديدة، ولكن هناك أيضاً الكثير من الاختلافات. الأهم من ذلك كله هو إدراك أن الإنترنت تمكّن في المحصلة من السيطرة على العالم بغض النظر عن “فقاعة الإنترنت” التي حصلت آنذاك. وأنا استنتجُ أوجه تشابه مع تلك الحالة الآن. في نهاية المطاف، سيشكّل الويب3 (Web3) وسلسلة البلوكتشين (blockchain) جزءاً كبيراً من مستقبلنا على المدى الطويل. ولكن هذا لا يعني أن الفقاعة لن تحدث ومن ثم تنفجر يوماً ما. ومع ذلك، من المهم جداً التمييز بين الأمور العابرة والسطحية والمشاريع ذات الأسس الصلبة. هناك الكثير من التقييمات المبالغ فيها، والضجيج القائم على التخمينات، والمشاركين غير المستنيرين – وهي عوامل غالباً ما تشكّل مؤشراً على وجود فقاعة. إلا أنني لا أعتقدُ أن هناك “فقاعة تكنولوجية”. تختلف أسهم شركات التكنولوجيا اليوم اختلافاً كبيراً عن انفجار فقاعة الإنترنت أو الدوت-كوم. تجني شركات مثل زوم (Zoom)، وتيلادوك (Teladoc)، وتيسلا (Tesla)، والعديد من الشركات الأخرى عشرات المليارات من الدولارات وتحل مشاكل العالم الحقيقي. أما موقع Pets.com فقد بدا مختلفاً جداً في تسعينيات القرن الماضي. كما أعتقدُ أن جائحة كوفيد أخّرت على الأرجح ركوداً محتملاً قصير المدى.

وعن هيمنة شركات تقنية عملاقة على الويب 3.0، وعن احتكارات بلوك تشين من خلال الاضطرار للتعامل مع جهتين هما ألكمي Alchemy.com أو أنفورا infura.io

على سبيل المثال، أجاب راي الذي ينظم مؤتمر ستيب لاستكشاف ومناقشة المستقبل مع أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي الثوري والويب 3.0، بالقول:” الموضوع قابل للنقاش إلى حد كبير. كان هناك الكثير من القلق بشأن سيطرة مجموعة من رؤوس الأموال المغامِرة والشركات الأخرى على ويب3. وقد كان جاك دورسي أكثر مَن جاهر برأيه في هذا الموضوع.

وعن تفضيل المستثمرين مؤشرات الأصول المشفرة بدلا من الخوض باستثمارات في الأصول المشفرة مباشرة،

يرد قائلا:” هذه طبيعة وسلوكيات بشرية عادية. سيكون البشر دائماً مدفوعين بالعائدات المحتملة الكبيرة والجشع. وهذا الأمر لا يفاجئني بتاتاً.

يذكر أن راي درغام سيشرف على مؤتمر ستيب الشهر القادم بفعاليات ستتناول المواضيع التي ستساعد على فهم المشهد الجديد مثل تقنيات Web3 وبلوكتشين وكل شيء يرتبط بها من العملات والعقود إلى ملكية العناصر المادية أو الرقمية.