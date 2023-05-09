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الوليد بن طلال يستثمر 274,3 مليون ريال في هركليز كابيتال

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الأمير الوليد بن طلال
الأمير الوليد بن طلال

أعلنت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، عن زيادة استثمارها بقيمة 274.3 مليون ريال سعودي (73.1 مليون دولار أمريكي) في هركليز كابيتال (Hercules Capital)  وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار التي تركز على إقراض رأس المال الجريء.

وذكرت الشركة في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم أن نسبة ملكية شركة المملكة القابضة في هركليز كابيتال ارتفعت إلى 6.6%.

وكانت المملكة القابضة، أعلنت الأسبوع الماضي عن استثمارات إضافية بقيمة 228.2 مليون ريال سعودي (48.6 مليون جنيه استرليني ) في شركة “إم آند جي” إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا. وبذلك، ترتفع نسبة ملكية شركة المملكة القابضة من 5.3% إلى 6.4%.

كما عززت الشركة حصتها في “فينيكس غروب هولدينغز”، وهي إحدى أكبر شركات التأمين و الإدخار والتقاعد في المملكة المتحدة، من 4% إلى 5%.

وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت في 28 تموز / يوليو الماضي عن استثمار بقيمة 1,063 مليار ريال سعودي (232,9 مليون جنيه إسترليني) في مجموعة فينيكس.

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