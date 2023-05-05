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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الوليد بن طلال يزيد حصته في شركتي تأمين أوروبيتين

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الأمير الوليد بن طلال
الأمير الوليد بن طلال

أعلنت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، عن استثمارات إضافية بقيمة 228.2 مليون ريال سعودي (48.6 مليون جنيه استرليني ) في شركة “إم آند جي” إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا. وبذلك، ترتفع نسبة ملكية شركة المملكة القابضة من 5.3% إلى 6.4%.

وذكرت الشركة في افصاح على موقع “تداول السعودية” أن هذه الخطوة تتماشى مع الإستراتيجية الاستثمارية لشركة المملكة القابضة المتمثلة في الاستثمار في الشركات الرائدة في الأسواق العالمية، وأهداف الشركة في تنويع استثماراتها في قطاعات جديدة وواعدة.

كما عززت الشركة حصتها في “فينيكس غروب هولدينغز”، وهي إحدى أكبر شركات التأمين و الإدخار والتقاعد في المملكة المتحدة، من 4% إلى 5%. ووفقاً لحسابات “بلومبيرج”، فإن شراء نحو 10 ملايين سهم كان سيبلغ 58.7 مليون جنيه إسترليني (73.8 مليون دولار) عند نهاية تعاملات يوم الأربعاء.

وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت في 28 تموز / يوليو الماضي عن استثمار بقيمة 1,063 مليار ريال سعودي (232,9 مليون جنيه إسترليني) في مجموعة فينيكس.

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