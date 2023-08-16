مجد البهو by مجد البهو

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فيديو، نيمار الهلالي يتلقى اتصالا من الوليد بن طلال

مجد البهو by مجد البهو

أجرى رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال آل سعود، اتصالاً مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد انضمامه لنادي الهلال السعودي قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعقدٍ يمتد حتى عام 2025 بلغت قيمته 90 مليون يورو.

ونشر الوليد بن طلال فيديو عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أظهر إجرائه اتصال فيديو مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، ونيمار، في أعقاب توقيع العقد بين الطرفين.

ورحب رجل الأعمال السعودي بالنجم البرازيلي، قائلا: “أتيت للمملكة العربية السعودية التي تعتبر الأولى في آسيا.. من يجلس بجانبك هو فهد بن نافل المسؤول الأول عن الفريق رقم 1 في آسيا والشرق الأوسط”.

ورد عليه نيمار: أنا بخير، سعيد لرؤيتك، سأسعى لتحقيق النجاح والانجازات معكم.

ويُعرف الأمير الوليد بن طلال، بتشجعيه لنادي الهلال السعودي، وسبق وأن قدم عددًا من المكافآت لأفراد الفريق.

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مجد البهو

مجد البهو

مجد البهو، رئيس تحرير مجلة "أريبيان بزنس"، هو خريج في الصحافة مع تخصص فرعي في العلوم السياسية من جامعة بيرزيت في...