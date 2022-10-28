الوليد بن طلال ثاني أكبر المساهمين في تويتر

أعلن الأمير الوليد بن طلال آل سعود، إنهاء تحويل حصته وحصة شركة “المملكة القابضة” في أسهم تويتر الحالية البالغ عددها قرابة 35 مليون سهم والمقدرة بقيمة 7 مليارات ريال (1.89 مليار دولار) إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة، ليكونا بذلك ثاني أكبر المساهمين في الشركة بعد المالك الجديد إيلون ماسك.

ونشر الأمير الوليد بياناً على صفحته في تويتر مرفقاً إيها بعبارة: “صديقي العزيز رئيس التغريد إيلون ماسك، معاً على طول الطريق”.

وبعد إعلان ماسك نيته شراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، أعرب رئيس شركة “المملكة القابضة” عن ثقته في دفع وتعظيم ماسك إمكانات تويتر الكبيرة، مشيراً إلى التواصل معه ووصفه بـ”الصديق الجديد”.

وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدة نشرها في نيسان/أبريل الماضي، إنه لن يتخلى عن حصته في الموقع الأزرق “لا أرى أن العرض المقترح من إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر بسعر 54.20 دولارً للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للشركة، بالنظر إلى آفاق نموها” ثم تابع “كوني أحد أكبر المساهمين أرفض هذا العرض”.

يُشار إلى أن الوليد بن طلال والمملكة القابضة، رفعا حصتهما في تويتر إلى 5.2% في عام 2015، وفق صورة أرفقها بتغريدته.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.



Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022

وأصبح ماسك المالك الجديد لشركة تويتر يوم الخميس، وأقال عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي، دون أن يفصح عن الكثير بخصوص كيفية تحقيقه طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إنه يريد “هزيمة” روبوتات البريد العشوائي على تويتر، وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور، ومنع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام، بينما يحد في الوقت نفسه من الرقابة، حسب ما نقلت “رويترز”.