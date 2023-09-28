الولايات المتحدة تقاضي إي باي

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها أقامت دعوى ضد شركة “إي باي” (ebay) العملاقة للتجارة الإلكترونية لأنها باعت ووزعت مئات الآلاف من المنتجات التي تنتهك القوانين البيئية.

وقالت الوزارة أنها تقدمت بالدعوى قضائية ضد الشركة لصالح وكالة الحماية البيئية الأميركية أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين بنيويورك.

وتطالب الدعوى المحكمة بإصدار أمر باعتبار ممارسات “إي باي” انتهكا للقوانين البيئية، وبتحرك قضائي لمنع الشركة من مواصلة ذلك.

كما طالبت بفرض عقوبات مدنية عليها بتهمة انتهاك قانون الهواء النظيف في الولايات المتحدة.

وقالت “إي باي” ردا على الدعوى إن تحركات الحكومة الأميركية غير مسبوقة تماما والشركة تعتزم الدفاع عن نفسها بضراوة.

وأكدت أنها حظرت وحذفت 99.9% في المنتجات التي ادعت الوزارة أنها باعتها ووزعتها، بما في ذلك ملايين المعروضات كل عام، وأشارت إلى تواصلها الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون على مدى أكثر من عقدين من الزمان لتحديد المخاطر الناشئة والمساعدة على منعها والتصدي لها.

ووفقاً للدعوى فإن “إي باي” باعت وعرضت للبيع أو تسببت في بيع 343 ألف جهاز مخالف لمواصفات ما بعد البيع كما انتهكت “القانون الاتحادي الأميركي للمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات القوارض.