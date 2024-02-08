الولايات المتحدة تتهم الصين باختراق أنظمتها للمعلوماتية

كشفت تقارير حديثة صادرة عن وكالات الاستخبارات الأميركية وحلفائها، عن تمكن قراصنة من الصين من اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراكز النقل وغيرها من البنى التحتية الحساسة في الولايات المتحدة لمدة “خمس سنوات على الأقل”.

وأعد التقرير كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، بالإضافة إلى وكالات الأمن السيبراني في أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

ويُعد هذا الاختراق جزءاً من حملة طويلة الأمد يشنها القراصنة لتمكين أنفسهم من شن هجمات إلكترونية معطلة لشبكات المياه والكهرباء، وفقا للمسؤولين الأميركيين.

وحذر رؤساء أجهزة الاستخبارات الأميركية الكونغرس الأسبوع الماضي من هذا التهديد، قائلين إن بكين يمكن أن تستخدم القراصنة لتعطيل رد أميركي محتمل في حال غزو الصين لتايوان.

الصين قادرة على عرقلة الولايات المتحدة

وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي للمشرعين الأسبوع الماضي أن القراصنة يمكنهم “إحداث فوضى وإلحاق ضرر حقيقي” بالولايات المتحدة.

ويأتي التقرير المكون من حوالي 50 صفحة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان وقضايا رئيسية أخرى، ويوضح مدى أهمية العمليات الإلكترونية في جهود الصين لإعاقة البنية التحتية في حال نشوب صراع بين القوتين العظميين، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

ويعتبر هذا التقرير أكثر الكشوفات تفصيلا حتى الآن من قبل الحكومة الأميركية عن تقنيات القرصنة الخفية، والتي تهدف لمساعدة مالكي البنية التحتية الحساسة الخاصة على اكتشاف القراصنة الصينيين في شبكاتهم.

وأدى وجود القراصنة في شبكات أميركية حساسة إلى جهود استمرت شهوراً من قبل مسؤولي الأمن القومي الأميركي لطرد القراصنة.

وأوضح التقرير، الذي من المقرر أن يصدره المسؤولون الأميركيون هذا الأسبوع، أن نشاط القراصنة الصينيين بدأ في وقت مبكر جدًا مما كان معروفًا سابقًا، حيث قام القراصنة بفحص ووصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات منذ سنوات. ومن هناك، أمضوا أشهرًا في البحث عن طرق للانتقال إلى أنظمة صناعية أكثر حساسية تساعد في التحكم في تدفق الطاقة والمياه.

وقال التقرير إن القراصنة المدعومين من بكين كانوا يجرون تحقيقات في أنظمة التحكم في التدفئة والتبريد والمياه، حيث يمكن لهم الوصول إلى تلك الأنظمة والتلاعب بها والتسبب في “فشل كبير في البنية التحتية” في حالة استغلالها. ووفقًا للوثيقة، اخترق القراصنة أيضًا كاميرات الأمان في منشآت حيوية لم يتم الكشف عنها.

ووفقًا لمسؤولين أميركيين، لا توجد حتى الآن أي علامات تشير إلى أن الصين قررت استخدام وجود القراصنة لتعطيل البنية التحتية في الولايات المتحدة، لكنهم قلقون من أن يتغير ذلك بسرعة في حال حدوث أزمة.

الصين تنفي المزاعم الأميركية

ونفى ليو بنغي يو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، اتهامات القرصنة في بيان واتهم واشنطن بتنفيذ هجماتها الإلكترونية الخاصة.

كما سلط التقرير الجديد الضوء على الطبيعة المترامية الأطراف لعملية القرصنة وعلى مخاوف حلفاء الولايات المتحدة من هذا النشاط.

ووفقًا للتقرير، أكد مسؤولون أميركيون أن القراصنة اخترقوا شبكات الكمبيوتر في منشآت الطاقة والمواصلات والمياه في “الولايات المتحدة القارية وغير القارية” وأراضيها الخارجية، بما في ذلك غوام.

وفي إحدى الحالات، بعد اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات في منشأة مياه مجهولة، تمكن القراصنة من الوصول إلى مجموعة من المعلومات الحساسة حول محطات معالجة المياه وآبار المياه.

وكشف التقرير أن وكالة الأمن السيبراني الكندية تقيم بأن “التهديد المباشر على البنية التحتية الحساسة لكندا” من هذه المجموعة “أقل احتمالية” مقارنة بالولايات المتحدة، وذلك بسبب “تكامل البنية التحتية عبر الحدود”. مع ذلك، فإن كندا ستتأثر على الأرجح بأي تعطيل للبنية التحتية الأميركية.

ووفقاً للتقرير، فإن أستراليا ونيوزيلندا، يمكن أن تكونا عرضة لنشاط مماثل من قبل قراصنة الحكومة الصينية.

كما أكد التقرير على الجهود المكثفة التي يبذلها المسؤولون الأميركيون منذ أشهر لطرد القراصنة من شبكات البنية التحتية الحساسة.

وحثّت الولايات المتحدة حلفاءها على اتخاذ إجراءات وقائية مماثلة لتعزيز أمن البنية التحتية الحساسة لديهم، حيث من المتوقع أن يتم نشر نسخة رسمية من التقرير خلال هذا الأسبوع.