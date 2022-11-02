سامر باطر by سامر باطر

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الولايات المتحدة تؤكد عدم ترددها بالدفاع عن السعودية بعد أنباء عن هجوم إيراني محتمل على منشآت نفطية

سامر باطر by سامر باطر

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الثلاثاء، عن سؤال حول “هجوم محتمل وشيك من إيران على منشآت طاقة في السعودية” بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال بالقول أن بلاده “لن تتردد” في في الدفاع عن مصالحها وعن شركائها في منطقة الشرق الأوسط، وجاء ذلك في الإحاطة الصحفية اليومية.

زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك، وقال السعوديون إن طهران تريد صرف الانتباه عن الاحتجاجات المحلية ، وقال مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة مستعدة للرد.

وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قد ذكر الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة من تهديدات إيران للسعودية وإنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر في التحرك دفاعا عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة. وأضاف المتحدث “نحن قلقون من التهديدات، ونظل على اتصال مستمر مع السعوديين من خلال القنوات العسكرية والاستخابراتية ”.

وقال مسؤولون سعوديون وأمريكيون ، الثلاثاء ، إن المعلومات الاستخباراتية المشتركة مع الولايات المتحدة تحذر من هجمات وشيكة على أهداف في السعودية ، ووضعت الجيش الأمريكي والدول المجاورة الأخرى في الشرق الأوسط في حالة تأهب.

لم يقدم المسؤولون أي تفاصيل أخرى بخلاف التغيير في مستوى التنبيه. كشفت المعلومات الاستخباراتية من المسؤولين السعوديين أن إيران تستعد لشن هجمات داخل المملكة وفي أربيل ، العراق – حيث تتمركز القوات الأمريكية – لصرف الانتباه عن الاحتجاجات التي تصدرت عناوين الصحف الدولية ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...