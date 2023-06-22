الوزير عادل الجبير : السعودية تعمل على تزويد أوروبا بالكهرباء

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، عن عملهم على تزويد أوروبا بالكهرباء التي يتم توليدها من خلال مصادر الطاقة المتجددة.



وقال: “إننا نعمل مع أوروبا لنرى كيف يمكننا تزويدها بحاجتها من الهيدروجين النظيف، ونعمل بشكل خاص مع ألمانيا وهولندا، بسبب مرفأ “روتردام”، كما أن ألمانيا تعتبر شريكاً استراتجياً في مجال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر”.



وأضاف الجبير، خلال حديث لـ( عرب نيوز) في لقاء خاص” نحن نبني أكبر منشأة تعمل على الهيدروجين النظيف بالعالم في “نيوم”.



كما أننا نعمل على تزويد أوروبا بالكهرباء التي يتم توليدها من خلال مصادر الطاقة المتجددة، إذ قد تحتاج أوروبا إلى استيراد ما يصل إلى 30% من طاقتها الكهربائية خلال العقود المقبلة، ونريد أن نكون نحن من نزودهم بها.





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