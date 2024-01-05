الوداع الأخير، ملكة الدنمارك تلوح للجمهور قبل تنحيها عن العرش لصالح ابنها اللعوب

جالت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية ، أطول ملوك أوروبا حكماً، أمس الخميس في عربة مذهبة تجرها الخيول، في شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاجن بعد أن أعلنت عن نيتها التنحي والتنازل عن العرش بعد 52 عاما من توليها المنصب الملكي، لصالح ابنها الأكبر فيدريك في 14 يناير رغم الفضيحة التي تورط فيها قبل أشهر قليلة.

الملكة البالغة من العمر 83 عاما ودعت آلاف الحشود لتختتم احتفالاتها الأخيرة بالعام الجديد قبل تنازلها عن العرش فيما ودعها الآلاف من الدنماركيين في أجواء شديدة البرودة والرياح القوية، والصقيع هاتفين بمحبتهم لها فيما يعتبر آخر ظهور علني لها كملكة. وستتنحى في 14 يناير بعد 52 عاما من الجلوس على العرش.

وكان ولي العهد الذي سيصبح ملكا للدنمارك قد أثار جدلا واسعا بعد نشر صورة له مع سيدة المجتمع المكسيكية جينوفيفا كازانوفا في مدريد بدون زوجته الأميرة ماري.

(إلى اليمين فيدريك وزوجته، وإلى اليسار غلاف مجلة اسبانية يظهره مع كازانوفا)

وذكرت صحيفة إسبانية أن “ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك تناول العشاء مع جينوفيفا كازانوفا وهي سيدة مجتمع مكسيكية وقضيا وقتا في معرض لبيكاسو، وأمضيا وقتا في شقتها في مدريد في زيارة سرية لإسبانيا.

وهزت الصور التي نشرتها مجلة لكتوراس الإسبانية مطلع نوفمبر الماضي، العائلة الملكية الدنماركية وأثارت صدمة في إسبانيا والدنمارك مما دفع بـ جينوفيفا (47 عاما) إلى إصدار بيان تنفي فيه أي نوع من العلاقة الرومانسية بينها وبين الملك المستقبلي.

ولم يعلق كل من فريدريك، وهو ابن عم الملك تشارلز، وزوجته الأميرة ماري التي تزوجها منذ 19 عامًا، على الصور.

وزعمت مجلة لكتوراس الإسبانية أن فريدريك وجينوفيفا ذهبا إلى المبنى الذي تعيش فيه بشكل منفصل في حوالي الساعة 7 مساءً، وظهر كلاهما مرة أخرى في حوالي الساعة 9 مساءً، بعد ساعتين، حيث قام كلاهما بتغيير ملابسهما إلى ملابس السهرة.