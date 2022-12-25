“الوباء الثلاثي”…تهديد صحي جديد يدق جرس الإنذار

في الوقت الذي لم ينته فيه العالم من وباء فيروس كورونا، ومعاناة مناطق متفرقة من العالم من طوارئ صحية أقل وطأة مثل جدري القردة، وعدوى الكويرا، بدأت تلوح في الأفق مخاطر تحور جديد لكورونا باندماجه مع الانفلونزا والفيروس التنفسي المخلوي اطلق عليه خبراء اسمه “الوباء الثلاثي”.

في أكتوبر، قال 26٪ فقط من الأمريكيين إنهم يضعون الكمامات خارج منازلهم. وذلك في تراجع واضح بنسبة تتراوح بين 20٪ إلى 50٪ مقارنة بالعامين 2020 و2021.

في الوقت نفسه، ينتشر فيروس الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي في الولايات المتحدة بمعدلات مقلقة، وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إن كوفيد وحده مسؤول حاليًا عن 386 حالة وفاة يوميًا.

الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس معد وشائع يصيب الجهاز التنفسي، وله في الغالب أعراض متوسطة أشبه بالإصابة بالبرد لكنه قد يشكل خطرا على الرضع والبالغين.

أسباب الإصابة

يرى الدكتور ديفيد هيرشويرك، المدير الطبي لمستشفى جامعة نورث شور في مانهاست بالولايات المتحدة أنه توجد أسباب ثلاثة وراء الانتشار الواسع لهذه الأمراض التنفسية أولها عدم الالتزام بوضع الكمامات، وكذلك إحجام أعداد كبيرة عن اللقاح الواقي من فيروس كورونا فضلا عن الطقس البارد.

قال بروس هيرش، الطبيب المعالج للأمراض المعدية في نورثويل هيلث بنيويورك “لم يتم تسريع نظام المناعة ‏لدينا. معدلات اللقاح أقل نحن هدف رئيسي لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى”.‏

تقول الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ، وأستاذة زائرة للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد “ميلكن” للصحة العامة بجامعة “جورج واشنطن”، لشبكة “سي.إن.إن” إن الفئات الأكثر إصابة تتمثل في المسنين وحديثي الولادة والمصابين بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن ما يمكن اعتباره عدوى خفيفة لشخص بالغ بصحة جيدة يمكن أن يؤدي بإحدى هذه الفئات إلى دخول المستشفى.

أرقام كورونا في الصين تعزز القلق

أفادت وكالة بلومبرج بأن نحو 250 مليون شخص في الصين ربما أصيبوا بكوفيد-19 في أول 20 يوما من ديسمبر وفقا لتقديرات داخلية من مسؤولين بالقطاع الصحي في البلاد.

في حال تأكدت تلك الأرقام فإنها ستمثل نحو 18 بالمئة من إجمالي عدد سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة لتصبح أكبر تفشي للوباء في العالم منذ ظهوره.

من بين التقديرات التي نشرتها بلومبرج وكذلك فاينانشال تايمز، إصابة 37 مليون فرد بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي وحده بكافة أنحاء الصين وذلك في تناقض صارخ مع الأرقام الرسمية لذلك اليوم والتي ذكرت أن الإصابات بلغت 3049 حالة.

علاج الوباء الثلاثي

يقول الدكتور هيرشويرك إن الحصول على لقاح الإنفلونزا هو الحل الأمثل لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى الأدوية التي يصفها الأطباء لدرء مضاعفات المرض وتحسين أعراضه.

لكن الدكتور الدكتورة خوانيتا مورا الخبيرة بجمعية الرئة الأمريكية توصي بفرض “حجر صحي صغير” لجانب اللقاح لمنع انتشار عدوى بكوفيد-19.

رغم تأكيد خبراء الصحة بأنه غالبا ما تكون أعراض الفيروس المخلوي متوسطة وتكفي معها التدابير الصحية الأساسية إلا أن ثمة حالات قد تحتاج إلى أجهزة استنشاق.