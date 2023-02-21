أكدت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الإثنين، أن هناك عقوبة على الوافد الي يعمل لحسابه الخاص في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة عبر تغريدة على شكل فيديو غراف إنه ضمن حملة وطن بلا مخالف فإن “الوافد الي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية: غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.333 دولار)، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وثالثاً الترحيل”.

وأكدت إن “عدم التزامك بالأنظمة يعرضك للعقوبة”.

وأضافت “للإبلاغ عن مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة”.

وأطاحت السلطات السعودية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، منذ انطلاق حملاتها (#وطن_بلا_مخالف) في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بملايين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وقامت بترحيل أغلبهم خارج المملكة.