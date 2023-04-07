شهدت الواجهات البحرية بمنطقة جازان منذ إطلالة شهر رمضان المبارك توافد العديد من الأسر والشباب، الذين يفضلون تناول وجبة الإفطار على هذه الواجهات البحرية للترويح عن النفس والابتعاد عن الروتين اليومي بالإفطار في المنزل؛ لتبقى هذه اللحظات ذكريات جميلة بالاستمتاع بجمال منظر الغروب, وصوت البحر والهدوء الذي يعم المكان لحظة الإفطار.

ووثَّقت عدسة واس ساعة مغيب الشمس الساحر والإفطار بالجلسات التي توفرها الواجهات البحرية بمنطقة جازان، حيث تشكِّل تلك اللحظات فرصة للأهالي والزوار لقضاء أوقات ماتعة من الإفطار حتى السحور من خلال اللقاءات المتنوعة، فضلاً عن حرص العائلات على اصطحاب الأطفال لخوض تجربة الإفطار والاستمتاع بالألعاب الترفيهية المنتشرة في تلك المواقع، فيما يجد الشباب وكبار السنّ أماكن فسيحة لقضاء أوقات ممتعة لممارسي رياضة المشي, الذين تزداد أعدادهم في أوقات ال